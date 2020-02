Galaxy Fold 2: Samsung studia uno schermo pieghevole nuovo

Come ormai sappiamo il Galaxy Z Flip è il secondo telefono pieghevole dell’azienda coreana, ma non è il successore diretto del Galaxy Fold originale uscito l’anno scorso. Si prevede che Samsung metterà nel mercato, nella seconda metà dell’anno, un vero successore del primo pieghevole. Il dispositivo che per il momento chiameremo “Galaxy Fold 2” avrà diverse miglioramenti sia software che di design, tra questi prevediamo anche un nuovo display pieghevole.

Galaxy Fold 2: nuovo schermo pieghevole

Secondo quanto riportato da The Elec, Samsung starebbe lavorando ad un nuovo prototipo di display che vedrà la combinazione di poliammide trasparente (PI) con un vetro ultra-sottile (UTG o Ultra-Thin Glass). Come Samsung ha già spiegato in precedenza, lo schermo del primo Galaxy Fold utilizza poliammide mentre il Galaxy Z Flip impiega un vetro ultra sottile. Ora la casa coreana vorrebbe trovare una combinazione tra i due componenti per creare un nuovo display più resistente e più duraturo.

Indiscrezioni riportano, inoltre, che questa nuova soluzione di schermo pieghevole per Galaxy Fold 2 dovrà supportare anche la S Pen. Il vetro ultra-sottile (UTG) è strutturalmente più forte del poliammide e si adatta meglio ai touchscreen, ma allo stesso tempo è estremamente fragile, per questo si starebbe studiando una nuova tecnologia. Samsung starebbe progettando uno schermo pieghevole flessibile ma abbastanza resistente da supportare una S Pen.

Naturalmente, se Samsung rilascerà un Galaxy Fold 2 abilitato per S Pen questo tecnicamente potrebbe unirsi alla serie Galaxy Note che probabilmente continuerà a vivere come una soluzione S Pen ma non pieghevole.

Per ora queste sono solo indiscrezioni e Samsung non ha confermato nulla in via ufficiale. Quello che è certo è che se ci saranno nelle prossime settimane nuove informazioni ve le riporteremo.

Fonte Sammobile