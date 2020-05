Galaxy Fold 2: Samsung avvia la produzione, probabile lancio ad agosto

Samsung ha iniziato la produzione in serie del suo prossimo pieghevole di fascia alta e questi ci fa ben sperare che il prossimo Galaxy Fold 2 sarà ufficializzato prima della fine dell’estate. Fonti dalla Corea del Sud affermano che l‘ordine di produzione è stato dato negli ultimi giorni e include la tecnologia Ultra Thin Glass (UTG), che renderebbe Samsung Galaxy Fold 2 il secondo dispositivo della casa coreana ad utilizzare questa soluzione dopo il Galaxy Z Flip.

Man mano che le tecnologie per smartphone pieghevoli maturano, i prezzi di tali prodotti dovrebbero iniziare a diminuire, anche se non si prevede che il Fold di quest’anno sarà molto più economico del primo pieghevole. Quello che, invece, sappiamo è che potrebbero uscire due modelli di questo nuovo foldable: un Fold 2 e un Fold Lite. Il Galaxy Fold Lite si presta ad essere un pieghevole ”economico” ma comunque con buone specifiche tecniche.

Galaxy Fold 2: ufficializzazione sarà ad agosto

L’anno scorso, la produzione iniziale del Galaxy Fold ha prodotto circa 500.000 unità. Quest’anno, questa cifra dovrebbe crescere fino a sei volte, secondo gli esperti del settore coreani. In altre parole, Samsung potrebbe avere fino a tre milioni di unità Galaxy Fold 2. La crisi dovuta al coronavirus non si crede possa avere un impatto drastico sulle vendite del nuovo foldable poiché gli smartphone pieghevoli rimangono una categoria di prodotti molto di nicchia.

Per ora sembra che Samsung riesca a rispettare la timeline stabilita: il nuovo pieghevole uscirà ad agosto durante un evento che molto probabilmente si terrà solo online. Il gigante della tecnologia coreana, inoltre, non è preoccupato per alcuna concorrenza significativa. I pieghevoli di Huawei rimarranno prodotti solo per il mercato cinese fino almeno al 2021, a causa delle sanzioni commerciali che l’amministrazione Trump ha imposto al produttore cinese. Secondo la maggior parte delle indiscrezioni, Samsung lancerà il Galaxy Fold 2 insieme al Galaxy Note 20 e Note 20+ e forse anche alla serie Galaxy Tab S7.

Fonte Sammobile