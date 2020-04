Galaxy Fold 2: uscirà modello da 256 GB ad un prezzo più basso

Samsung ha già lanciato uno smartphone pieghevole quest’anno: il Galaxy Z Flip. Questo dispositivo però non è il successore del Galaxy Fold. La società dovrebbe lanciare l’ultima versione del suo smartphone pieghevole originale, il Samsung Galaxy Fold 2, entro la fine dell’anno. Anche se non si sa con certezza come la casa coreana deciderà di chiamare il dispositivo e per ora dobbiamo limitarci a chiamarlo Galaxy Fold 2. Indiscrezioni in circolazione sul secondo pieghevole della Samsung suggeriscono che uscirà con prezzo inferiore rispetto al suo predecessore, grazie a delle differenze nelle specifiche tecniche.

Galaxy Fold 2 avrà un prezzo di partenza più basso

Galaxy Fold era lo smartphone più costoso mai offerto da Samsung: equipaggiato delle migliori specifiche tecniche il telefono si presentava con un solo modello disponibile che aveva 12GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Tenete conto che il primo pieghevole della Samsung è sul mercato al prezzo di € 2.050,00. Le ultime informazioni sul nuovo pieghevole della Samsung, invece, rivelano che il telefono uscirà in due varianti: un modello avrà di memoria interna, mentre l’altro ne avrà 512 GB. Questa differenza consentirà a Samsung di mettere sul mercato un dispositivo con un’ottima scheda tecnica ma con un prezzo inferiore.

Si prevede che il Galaxy Fold 2 presenterà un display Infinity-O con un foro per la fotocamera selfie invece della tacca che Samsung ha inserito nel Galaxy Fold. Per quanto riguarda le dimensioni lo schermo pensiamo sarà più grande di quello da 4.6 pollici del suo predecessore.

Ci sono state alcune speculazioni sul fatto che il pieghevole avesse il supporto alla S Pen, ma in realtà non sembra un’ipotesi poco probabile. Samsung fornirà anche ottimo comparto fotografico nel nuovo pieghevole. I rapporti, infatti, suggeriscono che potrebbe avere la stessa configurazione del nuovo Galaxy S20 +. Oltre al processore di punta, alle specifiche RAM e al supporto 5G, ci sono anche buone probabilità che il Galaxy Fold 2 possa avere anche una variante 4G (SM-F910). Abbiamo sentito che il Galaxy Fold 2 dovrebbe arrivare nel terzo trimestre di quest’anno. Molti credono che potrebbe essere lanciato insieme al Galaxy Note 20 ad agosto, tuttavia non sappiamo se questa situazione di crisi internazionale dovuta al coronavirus possa avere degli effetti anche su questo.

Fonte Sammobile