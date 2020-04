Galaxy Fold 2 indiscrezioni rivelano S Pen, schermo pieghevole da 120Hz

È stato il profilo Twitter di Ross Young, alias DSCCRoss, ha condividere diverse informazioni tecniche riguardo il nuovo Samsung Galaxy Fold 2 tramite un tweet che rivela molti dettagli del display display primario e di quello secondario del telefono. Secondo quando scritto non ci sarà la fotocamera sotto il display ma il telefono avrà un display con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Sembra confermato anche il supporto alla S Pen, dettaglio che pare incuriosire moltissimi utenti che non hanno comprato il primo pieghevole proprio per l’assenza del pennino.

Galaxy Fold 2: schermo pieghevole da 120Hz e S Pen

Secondo quanto riferito il Galaxy Fold 2 utilizzerà una tecnologia UTG (Ultra-Thin Glass) simile a quella utilizzata dal Galaxy Z Flip per per proteggerlo dagli urti e dai graffi. Il pannello pieghevole avrà una diagonale di 7,59 pollici, una risoluzione di 2213 x 1689 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz come la gamma Galaxy S20.

Galaxy Fold 2 Leaks

Main Display

•Size: 7.59”

•Resolution: 2213 x 1689

•DPI: 372

•Refresh Rate: 120Hz

•Backplane Technology: LTPO #Samsung #GalaxyFold #Foldable — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Sapevamo che Samsung stava lavorando per fornire il dispositivo di una fotocamera sotto-display ma a quanto pare la tecnologia non è ancora pronta, quindi il telefono uscirà con un punch-hole. Secondo quando afferma sempre Ross Young il display pieghevole utilizzerà la tecnologia backplane LTPO. Il Galaxy Fold 2 avrà il supporto S Pen. Molti potenziali clienti del Galaxy Fold alla fine non hanno acquistato il dispositivo per l’assenza proprio della S Pen. La penna sembra essere una delle aggiunte più attese di questa serie, quindi, se il Galaxy Fold 2 offrirà davvero questa funzionalità, attirerà innegabilmente molta attenzione.

Il display originale esterno del Galaxy Fold aveva una diagonale di 4,6 pollici, ma secondo le nuove indiscrezioni quello del nuovo fold misurerà 6,23 pollici. Avrà una risoluzione di 2267 x 819, la tecnologia backplane LTPS, un design a fori per la fotocamera selfie e una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Fonte Sammobile