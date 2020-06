Galaxy Fold 2 ha due batterie con una capacità combinata di 4.365 mAh

Il Samsung Galaxy Fold 2 dovrebbe diventare ufficiale il 5 agosto insieme al Galaxy Note 20, Note 20 Plus e Galaxy Z Flip. Voci in circolazione affermano che il Galaxy Fold 2 arriverà con diversi miglioramenti rispetto all’originale Galaxy Fold annunciato lo scorso anno. I dettagli dei suoi display esterni ed interni sono già apparsi, mentre la batteria sembra aver ricevuto l’approvazione dell’autorità cinese 3C. Stando a quanto pubblicato nel sito di certificazione cinese, il Galaxy Fold 2 potrebbe essere dotato di una batteria da 4.500 mAh.

Il Galaxy Fold dell’anno scorso è arrivato con una batteria in due parti. La batteria EB-BF900ABU aveva una capacità nominale di 2.135 mAh e l’EB-BF901ABU aveva una capacità nominale di 2.245 mAh. La dimensione totale della batteria è di 4.380 mAh.

Galaxy Fold 2 avrà due batterie

Secondo quanto pubblicato su Twitter da The_tech_guy le due parti di batteria del Fold 2 sono apparse sulla certificazione 3C rivelando che una ha 2.090 mAh di capacità nominale, mentre la seconda ha una capacità nominale di 2.275 mAh. La dimensione combinata è 4.365 mAh. Il Galaxy Fold originale non è un dispositivo perfetto, ma come sappiamo non ha problemi riguardanti la durata della batteria nonostante le specifiche del telefono come i suoi due display e le fotocamere. Concretamente la discrepanza di 15mAh tra il modello esistente e quello che uscirà a breve non farà alcuna differenza evidente. L’unico modo per il Galaxy Fold 2 di ottenere una migliore durata della batteria sarà quello sfruttare una migliore ottimizzazione e un chipset più efficiente dal punto di vista energetico .

Il primo pieghevole della Samsung è dotato di un display principale da 7,3 pollici e uno display da 4,6 pollici, mentre voci in circolazione affermano che il Fold 2 avrà un display interno da 7,7 pollici più grande e uno schermo esterno da 6,23 pollici. Si dice che entrambi i display sfoggino il design Infinity-O e che saranno dotati del supporto per la frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Fonte Sammobile