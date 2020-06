Galaxy Fold 2 avrà display UTG, ma è allo studio nuovo vetro pieghevole

Il prossimo smartphone pieghevole Samsung, il Galaxy Fold 2, sarà anche il secondo dispositivo consecutivo ad utilizzare l’Ultra Thin Glass (UTG). Tuttavia è ormai noto che il colosso sucoreano sta unendo le forze con il produttore Gorilla Glass Corning per ridurre il prezzo di questo componente sui futuri dispositivi. Corning starebbe studiando un nuovo vetro pieghevole che sarà pronto in tempo per i dispositivi mobili del 2021. Più specificamente, gli addetti ai lavori della Corea del Sud sostengono che Samsung Display e Corning hanno già concordato i termini per una nuova catena di fornitura UTG negli Stati Uniti. Questa nuova fornitura gestita da Corning dovrebbe ridurre i costi di produzione del Galaxy Fold 3 e degli altri smartphone pieghevoli previsti per il rilascio nel 2021.

Galaxy Fold 2 avrà display UTG

Per ora quindi sembra confermato che Samsung continuerà ad utilizzare display UTG nel medio termine, almeno per quanto riguarda i suoi smartphone pieghevoli premium. Solo due mesi fa, la società aveva ancora dubbi sull’utilizzo di display UTG nel prossimo Galaxy Fold 2. Tuttavia diversi fattori hanno influito nella scelta, tra cui il peso e il prezzo. L’ Ultra Thin Glass consente non solo di avere un prezzi più accessibili ma anche di non influire troppo nel peso del prodotto finale.

Il Galaxy Fold 2 farà il suo debutto in via ufficiale, insieme al Galaxy Note 20 e al Galaxy Tab S7, in occasione di un nuovo evento Unpacked che si terrà presumibilmente agli inizi di agosto. Indiscrezioni in circolazione dicono che quest’anno l’evento di presentazione si terrà solo online, a causa del Covid-19, e che molto probabilmente avrà luogo il 5 agosto.

Fonte Sammobile