Galaxy F34 5G, ancora un mid-range per Samsung: tutti i dettagli

Sebbene tutti i riflettori siano puntati sul Galaxy Z Fold 5 e sul Galaxy Z Flip 5, ovvero i due nuovi pieghevoli che verranno presentati ufficialmente nell’evento Unpacked del prossimo 27 luglio, i fan di Samsung sanno bene che l’azienda non lavora soltanto sui top di gamma.

Il gigante di Seul, infatti, sta espandendo molto la sua gamma di smartphone di fascia media. Negli ultimi tempi abbiamo visto arrivare sul mercato prodotti come Galaxy A14 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G, ma anche Galaxy F14 5G, Galaxy M14 5G e Galaxy MF4 5G. Proprio nelle scorse ore sono comparse delle interessanti indiscrezioni su un nuovo mid-range di Samsung, il Galaxy A25 5G. Nemmeno il tempo di scoprire i dettagli su questo telefono che sono spuntati dei leak che riguardano un altro dispositivo di fascia media.

Stavolta parliamo del Galaxy F34 5G, individuato con il numero di modello SM-E346B/DS sul sito Web di Samsung India. La società ha infatti pubblicato una pagina web relativa al supporto per il Galaxy F34 5G, pertanto Samsung lancerà lo smartphone nel mercato indiano. Tuttavia, non si può escludere che lo smartphone arrivi anche in altri mercati.

Il Galaxy F34 5G dovrebbe essere molto simile al Galaxy M34 5G, pertanto dovrebbe arrivare con uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il telefono sarà alimentato con un processore Exynos 1280 o MediaTek Dimensity 1080 con 6 GB/8 GB di RAM, 128 GB/256 GB di memoria interna e uno slot per schede microSD. Inoltre, il device avrà anche uno slot per schede dual-SIM e la connettività 5G.

Venendo al comparto foto, lo smartphone potrebbe avere una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 8 MP e una fotocamera macro da 5 MP. Sul davanti Samsung ha posizionato una fotocamera da 32 MP. Infine, il Galaxy F34 5G potrebbe essere equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh (o 6.000 mAh) e disporre di una ricarica rapida da 25 W.