Galaxy Enhance-X, la nuova app che migliora le foto con l’AI

Qualche mese fa, per la gioia dei tanti utenti che amano scattare fotografie di altissima qualità, Samsung ha rilasciato l’app Expert RAW per i dispositivi Galaxy. Un’innovazione di grande livello, come ha tenuto a precisare l’azienda sudcoreana, che ha sottolineato come l’applicazione abbia portato funzionalità da “Reflex” sui suoi prodotti, consentendo agli utenti di regolare ogni aspetto dei propri scatti.

Sull’onda del successo dell’app Expert RAW, Samsung ha scelto di lanciare un’altra interessante app di fotografia, ora disponibile nel Galaxy Store.

Si tratta di Galaxy Enhance-X, un’app che viene descritta come una “soluzione AI completa per tutti i miglioramenti multimediali” che analizza le immagini per individuare eventuali imperfezioni, correggerle e andare a migliorare l’immagine ad una qualità superiore, il tutto sfruttando le enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Al momento, l’app è in grado di svolgere una lunga serie di funzionalità, tra cui la rimozione della sfocatura, la rimozione dei riflessi, l’aumento della risoluzione, una maggiore nitidezza dei dettagli, la capacità di schiarire un’immagine in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la nuova applicazione di Samsung garantisce un miglioramento dell’effetto HDR e la rimozione dell’effetto moiré.

L’app riesce quindi a mettere a disposizione un elenco piuttosto intrigante di caratteristiche e funzionalità, un po’ come già visto con altre applicazioni come Adobe Lightroom e Photoshop Express: chiaramente, la soddisfazione per Samsung di poter avere una soluzione proprietaria è senza dubbio molto elevata.

La cosa migliore dell’app Galaxy Enhance-X è che sostanzialmente non è ‘distruttiva’ per l’immagine originale: tutte le modifiche e i miglioramenti vengono applicati a una copia dell’immagine. In attesa di capire per quali mercati verrà messa a disposizione, va segnalato che l’app è compatibile con tutti i telefoni Galaxy che funzionano almeno con Android 10 come sistema operativo: pertanto, i dispositivi meno recenti non potranno godere delle ottime funzionalità di questa applicazione.

Fonte Phone Arena