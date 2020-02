Galaxy Chromebook: in arrivo variante LTE ecco la data di uscita ufficiale

Samsung ha presentato al CES 2020 il suo nuovo Galaxy Chromebook dispositivo 2-in-1 definito come il miglior Chromebook che si sia mai visto. La società aveva già comunicato che il laptop sarebbe stato disponibile nel primo trimestre di quest’anno nel mercato americano. Tuttavia, sembra che questa previsione non possa essere del tutto rispettata e che Samsung potrebbe avere dei ritardi.

Best Buy ha elencato in questi giorni il Galaxy Chromebook sul suo sito Web comunicando come data di uscita del dispositivo il 6 aprile, ovvero una settimana in ritardo rispetto a quanto annunciato dalla casa coreana. Tuttavia, esiste la possibilità che Samsung venda il laptop attraverso il proprio sito Web ufficiale una settimana prima di Best Buy.

Galaxy Chromebook: specifiche tecniche

Il Galaxy Chromebook è un laptop convertibile con un design flip-and-fold. È dotato di un display touchscreen Super AMOLED 4K da 13,3 pollici con una sottile cornice da 3,4 mm. Il sistema operativo sarà Chrome OS e sarà anche dotato di un processore Intel Core i5 di decima generazione, con 8 GB / 16 GB di RAM. C’è uno slot per schede microSD / UFS per l’espansione della memoria.

La tastiera sarà retroilluminata e ci sarà il riconoscimento delle impronte digitali per sbloccare il pc. Inoltre, il dispositivo viene fornito con una S Pen per disegnare e scrivere le note.

Pare che l’ultimo Chromebook di Samsung elenchi anche anche LTE come una delle sue caratteristiche, dettaglio che non era stato rivelato durante la presentazione del mese scorso.

Il dispositivo è, inoltre, dotato di Wi-Fi 6, due porte USB di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una fotocamera posteriore da 8 MP (in modalità Flip) e una frontale da 1MP. La batteria sarà da 49,2 Wh e può durare fino a 9 ore con una singola carica.

Il Chromebook Galaxy sarà disponibile in due colori: rosso (Fiesta Red) e grigio (Mercury Gray).

Fonte Sammobile