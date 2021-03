Galaxy Book Pro e Book Pro 360, ecco le prime immagini dei due nuovi laptop di Samsung

All’inizio di quest’anno erano cominciate a circolare molte voci che volevano Samsung pronta a lanciare due nuovi laptop nei mesi successivi, ovvero il Galaxy Book Pro e il Galaxy Book Pro 360. Informazioni che arrivavano soprattutto dal sito SamMobile, sempre molto attento alle vicende di casa Samsung, che aveva fatto trapelare in esclusiva alcune delle funzionalità dei due laptop in arrivo, inclusi i loro schermi OLED.

Ora, dopo un paio di mesi, ecco che sul web sono comparse anche le prime immagini dei due laptop che ci permettono di comprendere meglio i tratti estetici di entrambi i prodotti.

L’affidabile leakster Evan Blass ha pubblicato i rendering per la stampa del Galaxy Book Pro e del Galaxy Book Pro 360 su Voice. Il Galaxy Book Pro ha un fattore di forma tradizionale, con una tastiera di dimensioni standard, un ampio trackpad, un lettore di impronte digitali, uno slot per schede microSD, una porta USB di tipo A e un jack per cuffie. Inoltre, è probabile che il device abbia una porta USB Type-C con Thunderbolt 4 e una porta HDMI, anche se nelle immagini pubblicate da Blass non si riescono a vedere. Il laptop sarà disponibile in due varianti di colore, ovvero bianco e nero.

Il Galaxy Book Pro 360 è un laptop convertibile 2 in 1 con cerniera a 360 gradi e touchscreen compatibile con una S Pen. Anche qui non sembrano esserci dubbi sulla presenza di una porta USB Type-C, uno slot per schede microSD e un jack per cuffie. Le varianti di colore scelte dal gigante di Seul per questo laptop sono Mystic Bronze e Navy Blue.

Secondo quanto riferito da Evan Blass, il Galaxy Book Pro e il Galaxy Book Pro 360 saranno lanciati in due dimensioni, vale a dire 13 pollici e 15 pollici. Entrambi dispongono di schermi OLED e sono alimentati con processori della serie Intel Core di 11a generazione, oltre ad una GPU Nvidia MX450.

La società sembra anche impegnata su un ulteriore laptop, il Galaxy Book Go, che si baserà su Windows 10 e avrà un processore Qualcomm Snapdragon, uno schermo Full HD da 14 pollici, 4 GB / 8 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione.

Fonte SamMobile