Galaxy Book Go, Samsung lancia il nuovo portatile (anche in 5G)

Samsung ha appena presentato il Galaxy Book Go, sia in versione 5G che in quella 4G. Siamo di fronte ad un laptop che funziona con Windows 10 come sistema operativo ed è basato su un’architettura ARM, oltre ad essere alimentato con il nuovo processore di fascia alta di Qualcomm.

Molto sottile e leggero, il nuovo laptop Samsung è dotato di un display LCD IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD e una cerniera a 180 gradi. Il prodotto dispone di altoparlanti stereo con audio Dolby Atmos e una webcam a 720p.

Come accennato in precedenza, il Galaxy Book Go in versione 5G è alimentato con il processore Snapdragon 8cx Gen 2 5G, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione eUFS (presente anche uno slot per schede microSD). Ritroviamo qui l’unica differenza con il Galaxy Book Go in versione 4G, che si presenta invece con un processore Snapdragon 7c Gen 2 a 8 nm e una GPU Adreno 618.

Il Galaxy Book Go 5G ha un layout di tastiera in stile chiclet (isola, ndr) e un ampio trackpad con driver Windows Precision. In termini di connettività, il laptop dispone di 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, una porta USB 2.0 Type-A, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-C, uno slot per schede nano-SIM e un jack con la combo microfono/cuffie da 3,5 mm. Il nuovo prodotto di Samsung è inoltre equipaggiato con una batteria da 42,3 Wh che supporta la ricarica rapida da 25 W.

Samsung ha anche introdotto sul Galaxy Book Go una serie di funzionalità del suo ecosistema Galaxy, tra cui la condivisione di Galaxy Buds, Quick Share, Samsung TV Plus, Second Screen, Smart Switch, SmartThings, SmartThings Find e altro ancora. La società afferma che il Galaxy Book Go 5G ha una “durata di livello militare”: per farla breve, secondo il gigante di Seul questo device può durare tutto il giorno con una singola carica. Sarà disponibile entro la fine dell’anno, anche se il suo prezzo non è stato ancora annunciato.

Fonte SamMobile