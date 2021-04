Galaxy Book Flex 2 Alpha, ufficiale il convertibile con Intel Core 11a Gen

Samsung ha presentato i suoi nuovi laptop – Galaxy Book, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 e Galaxy Book Odyssey – durante il suo evento online che si è tenuto nella giornata di mercoledì 28 aprile. Tuttavia, nel corso dell’evento qualcuno ha fatto notare che mancava un device. Samsung non ha infatti svelato alcun dettaglio sul Galaxy Book Flex 2 Alpha, ma la stessa azienda sudcoreana ha poi pubblicato questo laptop sul suo sito Web, rendendolo già disponibile per il preordine.

Il Galaxy Book Flex 2 Alpha è il successore del Galaxy Book Flex Alpha presentato lo scorso anno. Si tratta di un convertibile 2-in-1, che presenta solo un cambiamento importante rispetto al suo predecessore, ovvero la CPU di 11a generazione di Intel. La variante con CPU Intel Core i5 1135G7 ha un prezzo di 849 dollari, mentre la variante con Intel Core i7 1165G7 costa 1.049 dollari (non ci sono ancora novità sui prezzi europei, ndr). La versione Core i5 viene fornita con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre la versione Core i7 dispone di 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

La grafica integrata Intel Iris Xe dovrebbe garantire prestazioni più che raddoppiate rispetto a quelle che abbiamo avuto modo di testare con il laptop dello scorso anno, dotato di grafica Intel UHD. Il nuovo laptop di Samsung può contare su un display touchscreen QLED da 13,3 pollici con risoluzione Full HD e luminosità di 400 nit. Lo schermo può raggiungere una luminosità di 600 nit in modalità outdoor. Samsung ha voluto realizzarlo con un corpo in metallo, una tastiera retroilluminata, un ampio trackpad in vetro con driver Windows Precision, una webcam 720p, microfoni dual-array e altoparlanti stereo da 1,5 W con audio Dolby Atmos.

Disponibile nelle colorazioni bianca e nera, il Galaxy Book Flex 2 Alpha è inoltre dotato di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless, e dispone anche di due porte USB 3.2 Type-A, una porta USB 3.2 Type-C, una porta HDMI, uno slot per schede microSD e un jack per cuffie da 3,5 mm. Il dispositivo ha un lettore di impronte digitali ed è alimentato da una batteria da 54 Wh. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Fonte SamMobile