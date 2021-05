Galaxy Book, i display sono il 25% più efficienti con la Dark Mode

Alla fine dello scorso mese Samsung ha presentato ufficialmente la sua nuova serie di laptop Galaxy Book, caratterizzata principalmente dagli ottimi display AMOLED da 13,3 e 15,6 pollici. Stando a quanto affermato dal gigante di Seul, i nuovi Galaxy Book Pro e Book Pro 360 riescono a garantire una durata della batteria fino a 21 ore con una singola carica.

Inoltre, stando a quanto emerso in un nuovo report pubblicato da alcuni media coreani che citano Samsung Display, il consumo energetico può essere ridotto fino ad un ulteriore 25% quando la modalità oscura è abilitata, ed è questo il motivo della colorazione nera che caratterizza gli sfondi ufficiali del Galaxy Book.

Sempre stando alla fonte, Samsung Display avrebbe testato i nuovi laptop Galaxy Book utilizzando MobileMark 2018. Proprio in seguito ai risultati di questi test è emerso che i nuovi display AMOLED possono ridurre il consumo energetico del 25% quando viene utilizzata la Dark Mode. Si tratta di circa il 25% di efficienza energetica in più rispetto ai display LCD, che non sono in grado di disattivare i singoli pixel quando non sono necessari.

Pertanto, per farla breve, l’utilizzo della modalità oscura su un laptop Windows 10 dotato di un display LCD non riesce a garantire gli stessi risultati vantaggiosi che invece possiamo apprezzare sui nuovi Galaxy Book di Samsung.

Tuttavia, sarebbe stato interessante capire anche come si comporta la durata della batteria quando la luminosità è al massimo e la Dark Mode è disabilitata. Samsung Display ha ragione nell’affermare che i pannelli AMOLED sono più efficienti dal punto di vista energetico soprattutto quando hanno a che fare con colori molto scuri, ma non è detto che non siano più “assetati di energia” rispetto ai pannelli LCD quando hanno il compito di ricreare colori molto luminosi.

Va comunque sottolineato che un aumento del 25% dell’efficienza deve essere comunque visto come un risultato eccezionale, tenendo conto che i nuovi laptop promettono fino a 21 ore di durata della batteria con una singola carica. Al tempo stesso va considerato che i test interni (svolti in determinate condizioni non replicabili nella realtà) non sempre rivelano il quadro completo, pertanto i risultati finali potrebbero anche variare notevolmente. Samsung comincerà a spedire la serie Galaxy Book ai clienti a partire dal 14 maggio.

Fonte SamMobile