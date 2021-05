Galaxy A82 5G svelato per sbaglio. Fine del supporto per il Galaxy S8

Anche se in maniera non voluta, sembra che Samsung abbia praticamente svelato il Galaxy A82 5G, uno dei mid-range più attesi da parte dei fan del gigante di Seul. Il prodotto, comparso in una pagina relativa agli aggiornamenti di sicurezza, ha già suscitato grande interesse negli utenti, che speravano in uno smartphone con un grande schermo ma anche con un elevato refresh rate e con il supporto 5G.

Ebbene, pur non avendo a disposizione dettagli tecnici precisi, il “leak” sembra confermare che il Galaxy A82 5G sarà la versione internazionale del Galaxy Quantum 2 recentemente rilasciato in Corea del Sud. Se questa indiscrezione dovesse trovare conferma, avremo a che fare con uno smartphone caratterizzato da un display da 6,7 ​​pollici con refresh rate a 120 Hz, oltre ad una fotocamera principale da 64 MP e un processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, forse non più un chip di primissimo piano ma che riesce ancora a garantire un ottimo livello prestazionale.

Come noto, il Quantum 2 dispone anche una fotocamera ultra-wide da 12 MP, una fotocamera macro da 5 MP e una discreta batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25 W. L’impressione degli esperti del settore è che ritroveremo tutte queste specifiche tecniche anche sul Galaxy A82 5G, sebbene non siano da escludere alcune (piccole) differenze.

Addio al Galaxy S8, uno dei migliori telefoni Samsung

Per un telefono in arrivo c’è sempre un telefono che “va via”. Quattro anni dopo il suo lancio, il Samsung Galaxy S8 ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento di sicurezza. Si tratta di uno degli smartphone di maggiore successo per l’azienda sudcoreana, lanciato nella primavera del 2017 con un design audace che riuscì a far dimenticare i (molti) problemi riscontrati sulla batteria del Galaxy Note 7.

Lo schermo più ampio con cornici minime, ma anche l’eccellente hardware e l’ottima fotocamera resero questo dispositivo uno dei migliori di sempre di Samsung. La politica recentemente adottata dalla società asiatica stabilisce quattro anni di aggiornamenti di sicurezza per i device Galaxy, pertanto S8 e S8 Plus sono giunti alla fine.