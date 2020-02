Galaxy A71 5G utilizzerà il processore Exynos 980 di Samsung

Il Galaxy A71 è uscito nel mercato insieme al Galaxy A51 a dicembre 2019, ed è stato uno tra i primi smartphone Samsung Galaxy A del 2020. Sappiamo che Samsung sta sviluppando anche una variante 5G del Galaxy A71.

La variante LTE del Galaxy A71 presenta lo Snapdragon 730, ma se il nuovo telefono avrà il supporto alla connettività 5G dovrà per forza cambiare SoC. Dal momento che lo Snapdragon 730 non è compatibile con alcun modem 5G sembra che Samsung monterà sul telefono il nuovo Exynos 980, presentato dall’azienda coreana proprio lo scorso settembre.

Galaxy A71 5G

Secondo quanto riportato su Geekbench, pare che Samsung abbia scelto di affidarsi al primo processore integrato 5G di Samsung: Exynos 980. Exynos 980 è il primo processore mobile con un modem 5G integrato, dato che tutte le soluzioni precedenti richiedevano un modem 5G separato da collegare al processore.

Sempre secondo quanto riportato su Geekbench, il chip sarà accoppiato con 8 GB di RAM, lo stesso della variante LTE. Questo processore integrato 5G consentirà a Samsung di offrire supporto per la rete di prossima generazione anche sui dispositivi di fascia media.

In molti avrebbero preferito la scelta fosse caduta su un processore Qualcomm come lo Snapdragon 765 5G, tuttavia sappiamo che Exynos 980 è un buon processore di fascia media.

Basato sulla tecnologia di processo FinFET a 8 nm di Samsung, Exynos 980 ha un processore octacore con due core Cortex-A77 a 2,2 GHz e sei core Cortex-A55 a 1,80 GHz. Il modem 5G integrato è in grado di gestire reti dal 5G al 2G supportando al contempo velocità di downlink gigabit in 4G LTE. A questo si affiancherebbero 8GB di memoria RAM.

Secondo diverse indiscrezioni il Galaxy A71 5G potrebbe essere rilasciato a breve almeno negli Stati Uniti, questo significa che molto probabilmente non dovremmo aspettare troppo a lungo prima che questo dispositivo arrivi anche sul mercato europeo.

Fonte Sammobile