Galaxy A55, i render rivelano il design: tutti i dettagli

Il Galaxy A55 è uno dei telefoni di fascia media su cui sta lavorando Samsung. Nelle scorse settimane sono trapelate diverse indiscrezioni su questo nuovo mid-range, che potrà contare su un processore Exynos 1480 realizzato proprio dall’azienda sudcoreana.

La buona notizia è che nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo report che mostra i render più recenti del Galaxy A55, dove il telefono viene svelato praticamente da tutte le angolazioni. Le immagini pubblicate da Android Headlines presentano un dispositivo caratterizzato da una cornice metallica e un fattore di forma rettangolare.

Il design del telefono non dovrebbe sorprendere, considerando che il suo predecessore aveva sostanzialmente le stesse caratteristiche estetiche. I render confermano che il telefono sarà disponibile in almeno tre colori: Awesome Iceblue, Awesome Lilac e Awesome Navy. Al momento non sono emerse informazioni sul prezzo, ma è probabile che verrà lanciato a non meno di 450-500 dollari (tra 410 e 460 euro, ndr).

Per quanto riguarda le specifiche, il report precedente suggerisce che il Galaxy A55 sarà alimentato dal processore Samsung Exynos 1480, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre, il nuovo telefono di Samsung dovrebbe poter contare su una fotocamera principale da 50 megapixel, proprio come il Galaxy A54: con la certificazione 3C pare confermata anche una batteria da 5.000 mAh con velocità di ricarica rapida da 25 W.

Al momento non si conoscono altri dettagli sul Galaxy A55, ma nelle prossime settimane dovrebbero trapelare maggiori informazioni su questo dispositivo del colosso di Seul. La presentazione ufficiale dello smartphone dovrebbe avvenire subito dopo il lancio dei Galaxy S24, programmato per il 17 gennaio 2024.