Galaxy A54, sconto eccezionale su Amazon: risparmi 180 euro

I fan di Samsung non vedono l’ora che arrivi il 27 luglio, data in cui il colosso di Seul presenterà ufficialmente i suoi due nuovi telefoni pieghevoli, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, l’azienda sudcoreana è sempre molto attiva non solo nella fascia premium, ma anche in tutti gli altri segmenti di mercato.

Non è certo un caso se un telefono come il Galaxy A54 continui a riscuotere grande consenso sul mercato anche a distanza di qualche mese dal suo lancio ufficiale. Un interesse che aumenta ancora di più se il prodotto viene proposto con qualche grosso sconto, come sta avvenendo in queste ore su Amazon. Sul sito del portale del gigante dell’e-commerce, infatti, il Galaxy A54 viene offerto a 312 euro, una cifra decisamente più bassa rispetto ai 492 euro del prezzo di partenza.

Lo sconto del 37% consente quindi agli utenti di risparmiare la bellezza di 180 euro sull’acquisto di questo ottimo prodotto, godendo anche della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mensili.

Il Galaxy A54 è uno smartphone che si presenta con un display Super AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici Infinity-O con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il telefono di Samsung è alimentato con un processore Exynos 1380 octa-core, abbinato ad una GPU Mali-G68 MP5, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Le fotocamere sul retro sono tre, con un sensore principale da 50 MP, un sensore secondario da 12 MP e un terzo sensore da 5 MP. Sul davanti Samsung ha posizionato una fotocamera da 32 MP.

Infine, la batteria che equipaggia il Galaxy A54 è da 5.000 mAh, pertanto la grande autonomia è senz’altro una delle caratteristiche migliori di questo prodotto.