Galaxy A54 scontato su Amazon: offerta da non perdere

Samsung sta lavorando intensamente sulla sua nuova serie di telefoni Galaxy S24, che vedrà la luce all’inizio del prossimo anno (presumibilmente a febbraio, ndr). Tuttavia i tanti fan, che pure non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli su questi top di gamma, sanno bene che Samsung riesce a soddisfare pienamente anche quella clientela che va invece alla ricerca di prodotti di fascia media.

L’azienda sudcoreana è infatti in prima fila nella realizzazione di ottimi mid-range che ottengono sempre un grande riscontro sul mercato. E’ il caso del Galaxy A54, lanciato da Samsung la scorsa primavera e largamente apprezzato dagli utenti.

La buona notizia di queste ore è che su Amazon è comparsa una nuova offerta che riguarda proprio il Galaxy A54. Il dispositivo di fascia media di Samsung viene infatti messo in vendita con uno sconto molto interessante. La variante da 128 GB di questo telefono viene infatti proposta a 379 euro, consentendo quindi agli utenti di risparmiare 30 euro sul prezzo di partenza.

Stesso discorso per la variante da 256 GB, che può essere acquistata a 439 euro risparmiando sempre 30 euro sulla cifra iniziale. Come accennato è un’offerta da non lasciarsi scappare, tenendo conto delle ottime caratteristiche tecniche del prodotto.

Il Galaxy A54 di Samsung si presenta infatti con un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è un Exynos 1380, abbinato a 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Sul retro del telefono troviamo tre fotocamere, dove spicca un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione OIS. La batteria che equipaggia questo device è da 5.000 mAh: infine, il Galaxy A54 può contare sulla certificazione IP67 e su Android 13 come sistema operativo (con personalizzazione One UI).