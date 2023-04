Galaxy A54 scontatissimo su Amazon: sotto i 500 euro, offerta super

I fan di Samsung sanno bene che l’azienda sudcoreana eccelle non solo nella produzione di telefoni top di gamma, ma anche nella realizzazione di dispositivi per la fascia media. Sono molti i dispositivi mid-range di Samsung che hanno riscosso molto successo sul mercato grazie alle loro ottime caratteristiche tecniche e alla gradevolezza in termini di design. Tra questi c’è sicuramente il Galaxy A54, appena ufficializzato da Samsung e già molto ricercato dagli affezionati al marchio di Seul.

Il prezzo del Galaxy A54 è abbastanza alto per la fascia media, ma l’offerta lanciata nelle scorse ore su Amazon sta catalizzando l’attenzione di molti utenti. Il prodotto, infatti, viene proposto sul sito del colosso dell’e-commerce a 499 euro, ben 70 euro in meno rispetto al prezzo di partenza di 569 euro. Si tratta oltretutto della variante più completa, ovvero quella con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

L’offerta è da cogliere al volo, viste le ottime specifiche tecniche di questo telefono. Il Galaxy A54 si presenta infatti con un display Super AMOLED da 6,4 pollici Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, mentre il processore è un octa-core Exynos 1380 di Samsung. Venendo al comparto foto, sul retro troviamo tre fotocamere con un sensore principale da 50 MP (con stabilizzazione ottica), un secondo sensore ultra wide da 12 MP e un terzo sensore macro da 5 MP. Sul davanti, invece, Samsung ha posizionato una fotocamera da 32 MP.

La batteria che equipaggia questo dispositivo è da 5.000 mAh, mentre il sistema operativo scelto da Samsung è Android 13 con personalizzazione One UI 5.1. Le varianti di colore sono Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet e Awesome White.