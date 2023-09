Galaxy A54 scontatissimo su Amazon: corri a prenderlo

Tra i tanti prodotti Samsung molto apprezzati dalla clientela ci sono sicuramente i telefoni della serie A, che appartengono al segmento di fascia media proposto dal colosso di Seul. I fan di Samsung sanno bene che l’azienda sudcoreana è una garanzia non solo per i top di gamma, ma anche per i mid-range, spesso caratterizzati da specifiche di ottimo livello per quella fascia di prezzo.

Tra i dispositivi più gettonati c’è sicuramente il Galaxy A54, un prodotto che ha ottenuto un riscontro importante sul mercato. La buona notizia di queste ultime ore è che proprio il Galaxy A54 viene messo in vendita sul sito di Amazon con uno sconto del 29% che sta già catalizzando l’attenzione di molti utenti.

Grazie a questo sconto, infatti, è possibile portarsi a casa l’ottimo mid-range di Samsung a soli 343 euro, risparmiando così circa 142 euro sul prezzo di partenza. Un’offerta davvero interessante e da cogliere al volo, tenendo conto della scheda tecnica di questo device.

Già dal punto di vista del design il Samsung Galaxy A54 si fa largamente apprezzare con la sua scocca sottile ed elegante. Il display da 6,4 pollici di questo telefono può contare su una risoluzione di 1080 x 2480 pixel e un rapporto schermo-corpo dell’8,2%.

Samsung ha dotato questo telefono di un processore octa-core Exynos 1380, abbinato a una GPU Mali-G68 MP5, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1024 GB con lo slot combinato SIM/MicroSD MicroSDXC.

Sul retro troviamo tre fotocamere: oltre al sensore principale da 50 MP sono presenti un secondo sensore da 12 MP e un terzo sensore da 5 MP. Davanti, invece, il Galaxy A54 ha una fotocamera da 32 MP. Infine, la batteria che equipaggia questo smartphone di Samsung è da 5.000 mAh.