Galaxy A54, offertona su Amazon: risparmi 125 euro!

I fan di Samsung hanno fatto partire il conto alla rovescia in vista della presentazione ufficiale dei Galaxy S24, i nuovi top di gamma che il colosso di Seul dovrebbe mostrare al mondo in un evento Unpacked intorno alla metà di gennaio. Tuttavia gli appassionati dei prodotti Samsung guardano con attenzione anche ad altri prodotti del gigante sudcoreano, tra cui gli ottimi dispositivi di fascia media.

Non è un segreto che i telefoni della serie Galaxy A di Samsung siano tra gli smartphone Android più apprezzati dagli utenti: molto spesso questi device mettono a disposizione un’ottima scheda tecnica e sono venduti a un prezzo tutto sommato accessibile. E’ il caso del Galaxy A54, senza dubbio uno dei migliori telefoni di questa serie, che proprio nelle scorse ore è comparso sul sito di Amazon a un prezzo a cui non si può proprio dire di no.

Il mid-range di Samsung viene infatti proposto a 445 euro: lo sconto del 22% consente di risparmiare circa 125 euro sul prezzo di partenza. Un vero affare, tenendo conto delle ottime caratteristiche tecniche di questo smartphone.

Il modello proposto con questo forte sconto su Amazon è quello con 256 GB di memoria interna. Lo smartphone si presenta con un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Il processore che alimenta il Galaxy A54 è un Exynos 1380: oltre ai già citati 256 GB di storage troviamo anche 8 GB di RAM. Sul retro del telefono è presente una tripla fotocamera posteriore in cui spicca il sensore principale da 50 MP con stabilizzazione OIS. Samsung ha lavorato molto bene anche sull’autonomia, data la presenza di una batteria da 5.000 mAh che assicura l’utilizzo del Galaxy A54 per l’intera giornata con una singola carica. Infine, il sistema operativo del Galaxy A54 è Android 13 ma è in arrivo l’aggiornamento ad Android 14.

