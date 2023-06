Galaxy A54, maxi sconto su Amazon: 240 euro in meno

Tra i migliori dispositivi di fascia media proposti da Samsung c’è sicuramente il Galaxy A54, lanciato sul mercato lo scorso marzo. In realtà basta dare uno sguardo alle specifiche tecniche di questo prodotto per rendersi conto che si tratta di qualcosa di più di un mid-range. Alcune caratteristiche di questo telefono si trovano molto più facilmente su un top di gamma, a dimostrazione di come Samsung abbia fatto davvero un ottimo lavoro.

Il Galaxy A54 sta ottenendo un grande riscontro sul mercato e per questo i fan saranno certamente felici nel sapere che sul sito di Amazon è appena spuntato un super sconto che riguarda proprio questo telefono. Il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna è infatti in vendita a 324 euro invece di 565 euro. In tanti stanno già approfittando del super sconto del 43%, vista l’ottima qualità dello smartphone.

Ricapitolando un po’ le specifiche di questo dispositivo, dobbiamo evidenziare soprattutto la presenza di un display AMOLED Infinity-O da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD, luminosità elevata e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta il Galaxy A54 è un Exynos 1380, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Sul retro del telefono compaiono tre fotocamere, tra cui un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine. Le altre due fotocamere sono un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 5 MP. Sul davanti troviamo invece una fotocamera da 32 MP. Infine, la batteria che equipaggia il Galaxy A54 è da 5.000 mAh.