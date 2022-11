Galaxy A54 5G e Galaxy A14 5G sono in arrivo: come saranno?

La gamma Galaxy A5x di Samsung riscuote ancora molto consenso nei fan del colosso di Seul e più in generale in tutta la clientela, ed è per questo che gli esperti del settore sembrano abbastanza sicuri del fatto che la società sudcoreana stia pianificando di rilasciare un successore del Galaxy A53.

Molto probabilmente il telefono si chiamerà "Galaxy A54" e verrà ufficializzato il prossimo anno, anche se non è dato sapere quando. Già nelle scorse settimane qualche informazione era trapelata sul web, ma nelle ultime ore sono comparsi online i rendering del nuovo telefono di Samsung: diamo quindi una prima occhiata a come potrebbe essere il Galaxy A54.

A giudicare da questi rendering del famoso leaker OnLeaks, pubblicati dal sito 91Mobiles e ripresi anche da SamMobile, Samsung adotterà lo stesso design della fotocamera che vedremo sui telefoni della serie Galaxy S23 anche su altre serie in uscita il prossimo anno, tra cui proprio la serie Galaxy A. Il Galaxy A54, come previsto in questi rendering, ha tre ritagli separati per ciascun sensore anziché una grande protuberanza della fotocamera.

I rendering sembrano anche confermare la previsione iniziale secondo cui Samsung potrebbe rimuovere una fotocamera dal retro del Galaxy A54, vale a dire il sensore di profondità. Il Galaxy A54 potrà quindi contare su un sensore principale, una fotocamera ultra grandangolare e un terzo sensore macro. Altri dettagli di design apparentemente confermati da questi rendering includono un pannello posteriore completamente piatto e una cornice leggermente arrotondata che circonda il dispositivo, in maniera simile a ciò che abbiamo visto sul Galaxy S22 o sul Galaxy S22+. Anche il display sembra piatto e ha un ritaglio per ospitare la fotocamera selfie Infinity-O.

Il Galaxy A54 potrebbe inoltre risultare equipaggiato con una batteria leggermente più grande rispetto al Galaxy A53, ma la maggior parte delle altre specifiche rimane sconosciuta. Come accennato non c'è ancora una data precisa per il rilascio di questo nuovo dispositivo, anche se il sito SamMobile ipotizza un lancio sul mercato del Galaxy A54 intorno al mese di marzo del prossimo anno. Tuttavia c'è anche chi sostiene che il telefono verrà ufficializzato già a gennaio.

Galaxy A14 5G sta per arrivare: tutto sul nuovo telefono

Ma le novità per Samsung non finiscono qui. Sempre SamMobile riferisce infatti che il Galaxy A14 5G ha ottenuto la certificazione Bluetooth SIG, avvicinandosi quindi al lancio ufficiale. Stando alle ultime indiscrezioni, il Galaxy A14 5G dovrebbe essere dotato di un display con un notch a forma di U, una tripla fotocamera sul retro, uno scanner per impronte digitali montato lateralmente, una porta USB di tipo C e un jack audio da 3,5 mm. Lo smartphone 5G ha già ottenuto la certificazione BIS (Bureau of Indian Standards) e la certificazione Wi-Fi Alliance.

In precedenza è emerso che il Galaxy A14 avrà un display LCD da 6,8 pollici con una risoluzione Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel): un miglioramento rispetto al suo predecessore, il Galaxy A13 5G.

La capacità della batteria del telefono dovrebbe essere di 5.000 mAh. A bordo del prodotto troveremo una fotocamera principale da 50 MP, mentre sulle altre fotocamere non sono ancora emersi dettagli sufficienti. La fotocamera frontale del Galaxy A14 5G, tuttavia, viene aggiornata con un sensore da 13 MP. Il nuovo telefono del colosso di Seul potrà contare su Android 13 come sistema operativo e su una personalizzazione One UI 5.0.