Galaxy A53 scontatissimo su Amazon: siamo al minimo storico

In questi ultimi giorni parlare di Samsung equivale a soffermarsi sui Galaxy S23, i nuovi telefoni di grande livello presentati ufficialmente dal colosso di Seul nell'evento Unpacked dello scorso 1 febbraio. Tuttavia, gli utenti che conoscono bene l'azienda sudcoreana sanno perfettamente che oltre agli eccellenti top di gamma l'impegno di Samsung si concentra molto anche sui dispositivi di fascia media, che rappresentano una fetta importantissima del mercato degli smartphone.

Non a caso Samsung è considerata una delle regine di questo segmento di prezzo, data la sua capacità di realizzare prodotti sempre molto apprezzati dagli utenti. Uno di questi è senza dubbio il Galaxy A53, che fa parte dell'acclamata serie Galaxy A, in grado di offrire una serie di caratteristiche molto interessanti senza spendere cifre folli.

La bella notizia di queste ultime ore è che il Galaxy A53 è in offerta sul sito di Amazon ad un prezzo davvero strepitoso. Il mid-range di Samsung viene infatti proposto a 330,90 euro, con uno sconto di ben 139 euro sul prezzo di listino (469,90 euro). L'abbassamento di prezzo del 30% fa sì che il Galaxy A53 venga messo in vendita al minimo storico sul portale del colosso dell'e-commerce: un'occasione da non perdere, anche perché il servizio offerto da Amazon consente anche di pagare il prodotto a rate a tasso zero.

Il Galaxy A53 è un telefono dotato di un display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5" e alimentato con un processore Octa-core da 5nm. Un altro aspetto molto interessante è senza dubbio la fotocamera da 64 MP con stabilizzazione OIS, che permette di scattare foto estremamente nitide. Il prodotto può inoltre contare su una fotocamera grandangolare, un sensore di profondità e una fotocamera Macro. Infine, oltre alla certificazione IP67 che accerta l'ottima resistenza all'acqua e alla polvere, il Galaxy A53 è equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh con tanto di ricarica ultra rapida da 25W.