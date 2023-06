Galaxy A53 5G, che offerta su Amazon: 27% di sconto

I fan di Samsung sanno bene che il colosso di Seul sa proporre non soltanto eccellenti top di gamma, ma anche ottimi dispositivi di fascia media. Pensiamo ad esempio ai telefoni della serie Galaxy A, che riscuotono sempre di un gradimento molto elevato sul mercato. Uno di questi è senza dubbio il Galaxy A53 5G, ufficializzato a marzo 2022 e ancora oggi molto ricercato da coloro che necessitano di un mid-range con caratteristiche tecniche più che buone.

In queste ore è comparsa un’offerta sul sito di Amazon che riguarda proprio questo ottimo prodotto. Il Galaxy A53 5G viene infatti venduto a 344 euro, consentendo in questo modo agli utenti di risparmiare la bellezza di 125 euro sul prezzo di partenza. Lo sconto del 27% proposto sul portale del colosso dell’e-commerce sta catalizzando l’attenzione di molti fan di Samsung (e non solo).

D’altronde, come accennato, la scheda tecnica del Galaxy A53 5G è davvero molto interessante. Il telefono, infatti, si presenta con un display AMOLED Infinity-O Full HD+ da 6,5 pollici che consente di godere di foto e video con una qualità davvero straordinaria. Sul retro del telefono Samsung ha posizionato ben quattro fotocamere, in modo da riuscire a scattare immagini estremamente nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore principale da 64 MP è accompagnato da un sensore secondario da 12 MP e altri due sensori da 5 MP. Sul davanti lo smartphone può invece contare su una fotocamera da 32 MP.

Il processore che alimenta questo device è un Exynos 1280 di Samsung, abbinato ad una GPU Mali-G68, 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1024 GB con MicroSDXC). Infine, la batteria da 5.000 mAh assicura un’ottima autonomia a questo telefono.