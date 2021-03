Galaxy A52 e Galaxy A72, nel video di Samsung spunta la possibile data: lancio il 17 marzo?

Il Galaxy A52 e il Galaxy A72 sono i due prossimi smartphone di fascia media di Samsung, trapelati molte volte online negli ultimi tempi. Anche grazie a questa imponente mole di “leak” sappiamo ormai quasi tutto sui due smartphone, incluse le caratteristiche del design, le specifiche e l’eventuale prezzo. Quello che ancora non sappiamo è la data ufficiale di lancio dei due nuovi modelli.

Ebbene, sembra che Samsung abbia (involontariamente?) rivelato la data di lancio del Galaxy A52 e del Galaxy A72. Durante il Galaxy Unpacked che si è tenuto lo scorso fine settimana, il gigante di Seul ha suggerito la possibile data di lancio dei due nuovi telefoni. Uno screenshot del video è stato catturato dall’utente Twitter @FrontTron prima che l’azienda sudcoreana provvedesse ad eliminare l’elenco. L’evento si svolgerà il 17 marzo alle 22:30 orario coreano (14:30 in Italia).

Il Galaxy A52 e il Galaxy A72 dovrebbero essere lanciati nelle varianti 4G LTE e 5G. Il Galaxy A52 dovrebbe arrivare con un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 ​​pollici, mentre il Galaxy A72 avrà un display Super AMOLED Infinity-O da 6,7 ​​pollici. Il mese scorso la testata SamMobile aveva rivelato in esclusiva che le varianti 4G dei nuovi telefoni Samsung presentano una frequenza di aggiornamento di 90Hz, mentre i modelli 5G hanno una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Entrambi i telefoni sono dotati di un lettore di impronte digitali in-display e sono inoltre provvisti anche della protezione Gorilla Glass 5.

Le varianti LTE dei due telefoni sono alimentate con un processore Qualcomm Snapdragon 720G, mentre le varianti 5G dispongono di un processore Snapdragon 750G. I due nuovi smartphone di Samsung avranno inoltre 6 GB / 8 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di memoria interna, ed entrambi funzioneranno con Android 11 come sistema operativo. Sul retro dei due telefoni troveremo quattro fotocamere, con un sensore principale da 64MP, un sensore secondario da 12MP, un terzo sensore da 5MP e infine un ultimo sensore da 5MP. Sul davanti, invece, sarà posizionata su tutti e due i nuovi smartphone una fotocamera da 32MP. Entrambi i telefoni saranno in grado di acquisire video 4K a 30 fps.

Altre caratteristiche del Galaxy A52 e del Galaxy A72 includono la certificazione IP67 per la resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua, uno slot per schede microSD, GPS, Wi-Fi b / g / n / ac, il supporto Bluetooth 5.0, NFC, una porta USB Type-C e un jack per cuffie. Infine, ad alimentare il Galaxy A52 troveremo una batteria da 4.500 mAh, mentre il Galaxy A72 risulta equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh. Entrambi gli smartphone sono dotati di ricarica rapida da 25 W, con il Galaxy A72 che potrebbe anche disporre anche di altoparlanti stereo.

Fonte SamMobile