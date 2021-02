Galaxy A52 e A72 5G svelati da Evan Blass: nuovi dettagli su design, hardware e fotocamere

Il cosiddetto “design senza cornici” è diventato praticamente uno standard per gli smartphone odierni, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno alla fascia alta. Il Galaxy A52 e A72 5G, vale a dire i prossimi smartphone di Samsung, saranno due telefoni di fascia media che avranno proprio questa caratteristica, un tempo riservata solo ai top di gamma.

I due prossimi telefoni del colosso di Seul (che dovrebbero arrivare sul mercato tra un paio di mesi, ndr) sono destinati principalmente a coloro che sono interessati all’acquisto di uno smartphone 5G senza spendere cifre esorbitanti. Come accennato, ci vorrà ancora del tempo prima di poter assistere al lancio dei due device, ma grazie al solito leaker Evan Blass possiamo dare uno sguardo più approfondito ad entrambi i telefoni. Il leaker ha infatti condiviso le prime immagini chiare del Galaxy A52 e del Galaxy A72 5G, consentendoci di avere le idee più chiare in merito alle loro specifiche tecniche.

Per quanto riguarda il Galaxy A52 5G, il leak riporta la presenza di un modulo posteriore caratterizzato da ben quattro fotocamere, con un sensore principale da 64 MP, un sensore secondario da 8 MP e altre due fotocamere, una da 12 MP e l’altra da 5 MP. Il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe essere alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 750G, abbinato a due opzioni di RAM (6 GB o 8 GB).

Molto probabilmente non troveremo questo processore sull’altro smartphone di Samsung, ovvero il Galaxy A72 5G. Questo prodotto, infatti, arriverà sul mercato con un processore Qualcomm Snapdragon 765. Inoltre, lo smartphone sarà caratterizzato da un display da 6,70 pollici, una configurazione posteriore a quattro fotocamere e una memoria espandibile da 128 GB.

Entrambi gli smartphone abilitati 5G verranno forniti con Android 11 come sistema operativo e con una personalizzazione One UI 3.0. L’azienda della Corea del Sud non ha ancora fornito una data precisa per la “release” di questi due telefoni, ma considerando che i loro predecessori (Galaxy A51 e A71) sono comparsi sugli scaffali ad aprile è facile prevedere che entrambi verranno ufficializzati nello stesso periodo.

Fonte Phone Arena