Galaxy A52 5G, si alzano i veli. Le prime caratteristiche del prossimo “mid-range” 5G di Samsung

Samsung è principalmente concentrata sui suoi prossimi top di gamma, ovvero i modelli della serie Galaxy S21, che dovrebbero essere ufficializzati il prossimo 14 gennaio (si attendono conferme da Seul, ndr). Sebbene questi telefoni possano senz’altro garantire introiti importanti, Samsung sa bene che è il segmento di fascia media che permette di ottenere i guadagni principali dal mercato degli smartphone.

Proprio per questo, la società sudcoreana punta forte sulla sua gamma di telefoni Galaxy A per restare davanti a Huawei, Apple e Xiaomi nel mercato dei “mid-range”. Non è certo un caso se durante il terzo trimestre del 2020 almeno 5 dispositivi Galaxy A sono stati inseriti nella speciale classifica dei dieci smartphone più popolari in assoluto (assenti i Galaxy S o i device della serie Note, ndr). Il Galaxy A51 ha chiuso il trimestre luglio-settembre al terzo posto per quanto riguarda i telefoni Android, leggermente dietro ai suoi “cugini” A21 e A11, venduti ad un prezzo più basso.

Anche per questo c’è grande attesa per conoscere il Galaxy A52, che probabilmente verrà rilasciato abbastanza presto sia nella variante 4G LTE che in quella con il supporto 5G. Le ultime indiscrezioni su questo prodotto arrivano dal noto leaker Steve Hemmerstoffer, che ha pubblicato alcune immagini che rivelano come l’A52 5G sarà molto simile – per non dire quasi identico, ndr – al suo predecessore.

Tra le caratteristiche mostrate da Hemmerstoffer spiccano un sensore di impronte digitali in-display e un jack per cuffie, mentre non ci sarebbero conferme sul processore Snapdragon 750 individuato in alcuni recenti benchmark che riguardavano proprio il nuovo smartphone di Samsung. ma se il Galaxy A52 5G dovesse davvero alimentarsi con questo chip è presumibile che il prezzo sia più basso rispetto al predecessore, sui 400 o al massimo 450 dollari. Pertanto, chi non potrà permettersi il Galaxy A72 5G o il Galaxy S21 potrà optare per questo “mid-range” dalle buone specifiche.

Fonte Phone Arena