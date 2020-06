Galaxy A42 potrebbe essere il telefono 5G più economico di Samsung

Il primo telefono con connettività 5G messo sul mercato da Samsung è stato il Galaxy S10 5G che è stato poi seguito dai modelli 5G nelle linee Galaxy Note 10 e Galaxy 20. Il Galaxy A51 e il Galaxy A71 sono i primi telefoni della serie A di Samsung ad arrivare con funzionalità 5G. L’A51 5G è attualmente il telefono 5G più economico del marchio sudcoreano e altri dispositivi della serie A arriveranno con il supporto 5G in futuro. Un nuovo rapporto su Sammobile afferma, infatti, che il Galaxy A42 5G in arrivo nel 2021 potrebbe essere il telefono 5G più economico di Samsung.

Galaxy A42: smartphone 5G più economico

Samsung ha iniziato lo sviluppo di quello che sembra essere uno smartphone abilitato al 5G come parte della sua serie Galaxy A 2021. Il dispositivo in questione ha il numero di modello SM-A426B e, conoscendo sull’attuale sistema Samsung per mettere i numeri di modello sui telefoni, l’SM-A426B dovrebbe essere la variante internazionale del Galaxy A42 5G.

È interessante notare che non possiamo trovare alcuna prova di un Galaxy A42 solo LTE, il che ci fa pensare che Samsung potrebbe portare i telefoni 5G di fascia media a un pubblico più ampio il prossimo anno. Naturalmente, anche se per ora non c’è nessuna traccia, verrà sicuramente rilasciato anche un Galaxy A42 non 5G. Da quello che sentiamo, questo dispositivo presenterà 128 GB di memoria interna, il che sarebbe notevole per un portatile in questa categoria, poiché il Galaxy A41 ha 64 GB di memoria. Sarà disponibile nei colori grigio, bianco e nero.

I telefoni solo 5G sono compatibili con le reti 4G LTE, quindi possono essere utilizzati in mercati in cui non esistono reti 5G. Tuttavia, Samsung ha mantenuto una divisione finora lanciando varianti solo 5G e LTE. Lo ha fatto per l’intera gamma Galaxy S20, nonché per Galaxy A51 e Galaxy A71. Per quanto riguarda la serie 2021 dei Galaxy A e in particolare il Galaxy A42 5G, non abbiamo altre specifiche informazioni in merito. Una cosa è certa, però, Samsung leader nel settore degli smartphone 5G continuerà a lavorare per mantenere la sua supremazia.

Fonte Sammobile