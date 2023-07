Galaxy A34, sconto super su Amazon: con 305 euro è tuo

In questi giorni i fan di Samsung attendono solo la presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma, vale a dire i pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, come sanno bene gli appassionati dei prodotti dell’azienda sudcoreana, Samsung sa come soddisfare la clientela anche nelle altre fasce di mercato, tra cui quella media. I dispositivi mid-range proposti dal gigante di Seul trovano sempre grande riscontro tra gli utenti.

Uno di questi è senza dubbio il Galaxy A34, ufficializzato lo scorso marzo da Samsung. Questo smartphone è davvero l’ideale per chi cerca un device con ottime caratteristiche a un prezzo decisamente conveniente. La bella notizia è che in queste ore il Galaxy A34 5G può essere acquistato a una cifra ancora più bassa. Sul sito di Amazon, infatti, il telefono viene messo in vendita a soli 305 euro: lo sconto del 35% consente di risparmiare circa 165 euro sul prezzo di partenza.

E non è tutto, perché gli utenti che sceglieranno il servizio di finanziamento Cofidis come metodo di pagamento potranno assicurarsi il prodotto in comode rate a costo zero. Si tratta senz’altro di un’offerta eccellente, vista la scheda tecnica del Galaxy A34. Il telefono, infatti, mette a disposizione un display Super AMOLED Full HD+ da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz che garantirà un’esperienza visiva eccellente.

Il telefono è alimentato con un processore Dimensity 1080 MediaTek, abbinato a una GPU Mali-G68 MC4, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro del dispositivo troviamo tre fotocamere: oltre al sensore principale da 48 MP sono presenti anche un sensore secondario da 8 MP e un terzo sensore da 5 MP.

Sul davanti è invece presente una fotocamera da 13 MP. La batteria che equipaggia lo smartphone di Samsung è da 5.000 mAh ed è capace di garantire un’autonomia davvero molto elevata: un aspetto che esalta soprattutto i fan del gaming.