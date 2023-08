Galaxy A34, sconto pazzesco su Amazon: risparmi 111 euro

Quando si parla degli smartphone di Samsung vengono ovviamente in mente i tanti top di gamma lanciati dal colosso di Seul. Proprio un paio di settimane fa l’azienda sudcoreana ha presentato ufficialmente il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5, i due nuovi smartphone pieghevoli dotati di caratteristiche di altissimo livello. Nel frattempo, sul web sono cominciate a circolare molte indiscrezioni che riguardano i Galaxy S24, vale a dire la nuova serie premium di Samsung che vedremo a febbraio 2024.

Tuttavia, come sanno bene i fan di Samsung, il gigante di Seul sa bene come soddisfare la clientela anche con i prodotti di fascia media. Basti pensare a un telefono come il Galaxy A34, che ha ottenuto moltissimi riscontri fin dal momento del lancio. La bella notizia di oggi è che proprio il Galaxy A34 è comparso sul sito di Amazon con un’offerta a cui è davvero difficile dire di no.

Grazie allo sconto del 28%, infatti, gli utenti possono acquistare il Galaxy A34 a sole 288,99 euro, risparmiando così circa 111 euro sul prezzo di partenza. Si tratta della versione del telefono con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Inoltre, la variante interessata da questo sconto è quella con la colorazione nera: per le altre colorazioni basta spendere qualcosa in più.

Venendo alle specifiche, il Galaxy A34 si presenta con un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è un MediaTek Dimensity 1080, mentre la batteria che equipaggia il mid-range di Samsung è da 5.000 mAh. Sul retro del device troviamo tre fotocamere posteriori, dove spicca una fotocamera principale da 48 MP con stabilizzazione OIS. Infine, il sistema operativo scelto da Samsung è Android 13 con personalizzazione UI.