Galaxy A34, offerta super su Amazon: risparmi 160 euro!

I telefoni di fascia media di Samsung riscuotono sempre grande consenso nella clientela. Il colosso di Seul sa infatti come soddisfare gli utenti anche in questo segmento di mercato, realizzando spesso prodotti di ottima qualità con specifiche tecniche molto interessanti.

E’ il caso del Galaxy A34, lanciato ufficialmente nel mercato italiano lo scorso marzo e subito apprezzato dai tanti fan di Samsung. La bella notizia di queste ultime ore è che proprio il Galaxy A34 è in vendita su Amazon a un prezzo a cui non si può proprio dire di no.

Il dispositivo viene infatti proposto a 308 euro, oltre 160 euro in meno rispetto al prezzo di partenza. Un risparmio davvero notevole per tutti gli utenti che non vedono l’ora di assicurarsi questo mid-range a un prezzo così conveniente.

Lo sconto del 34% è da cogliere al volo viste anche le caratteristiche tecniche del Galaxy A34. Il telefono di Samsung si presenta infatti con un display Super AMOLED da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è un MediaTek Dimensity 1080, abbinato a una GPU Mali-G68 MC4, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Sul retro del device troviamo tre fotocamere, tra cui il sensore principale da 48 MP, un sensore secondario da 8 MP e un terzo sensore da 5 MP. Sul davanti Samsung ha posizionato una fotocamera da 13 MP. La batteria che equipaggia il Galaxy A34 è da 5.000 mAh ed è pertanto in grado di garantire un’ottima autonomia. Infine, il sistema operativo scelto da Samsung è Android 13, con personalizzazione One UI 5.1.