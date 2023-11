Galaxy A34, offerta da urlo su Amazon: 35% di sconto

I telefoni di fascia media di Samsung sono talmente ricchi di funzionalità che molto spesso si fa fatica a considerarli dei semplici mid-range. Basti pensare ai telefoni della Serie A del colosso di Seul, sempre molto richiesti sul mercato da coloro che sono alla ricerca di smartphone dalle ottime caratteristiche ma non possono spendere cifra troppo elevate.

Molto spesso anche questi telefoni sono interessati da sconti che permettono di acquistarli a un prezzo ancora più basso. Proprio nelle scorse ore è comparsa su Amazon una super offerta per il Galaxy A34 che ha già catalizzato l’attenzione di moltissimi appassionati dei prodotti Samsung.

Il dispositivo di fascia media del gigante sudcoreano viene infatti proposto a soli 261 euro grazie al maxi sconto del 35% proposto sul sito di Amazon. In questo modo gli utenti interessati all’acquisto possono risparmiare circa 139 euro e portarsi a casa questo smartphone a un prezzo davvero irrinunciabile.

Dando uno sguardo alla scheda tecnica, il Galaxy A34 dispone di uno schermo Super AMOLED Full HD+ da 6,6 pollici che garantisce un’esperienza visiva di altissimo livello. Il display può contare anche su una frequenza di aggiornamento da 120 Hz che fa scorrere splendidamente le schermate.

Il gigante di Seul ha poi lavorato molto bene anche in termini fotografici, dato che il Galaxy A34 dispone di una fotocamera principale da 48 MP accompagnata a un secondo sensore da 8 MP e un terzo sensore da 5 MP. Il processore che alimenta questo telefono è un MediaTek Dimensity 1080, abbinato a una GPU Mali-G68 MC4, 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Infine, la batteria che equipaggia questo eccellente mid-range di Samsung è da 5.000 mAh, pertanto l’autonomia non sarà mai un problema. Per tutti questi motivi vale la pena cogliere al volo questa grande occasione e non lasciarsi scappare il telefono a un prezzo così basso.

Per tutte le altre offerte è possibile consultare il nostro canale Telegram.