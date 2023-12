Galaxy A34, offerta da sballo su Amazon: sconto pazzesco

Anche se il Black Friday è ormai terminato da qualche giorno sul sito di Amazon continuano a comparire tantissime offerte da urlo che riguardano tantissimi prodotti, tra cui ovviamente molti smartphone. Tra gli sconti che si possono trovare sul portale di Amazon spiccano quelli dedicati ai telefoni di Samsung, che riscuotono sempre un gradimento molto elevato nella clientela.

Oltre agli eccellenti top di gamma, il colosso di Seul si fa apprezzare anche per gli smartphone di fascia media della Serie A che hanno spesso un grande riscontro sul mercato. Proprio in queste ore il Galaxy A34 – uno dei mid-range di Samsung più ricercato dagli utenti – è protagonista di un’offerta a cui non si può proprio dire di no.

Sul sito del colosso dell’e-commerce, infatti, il Galaxy A34 viene messo in vendita a soli 230 euro: il super sconto del 42% permette ai potenziali acquirenti di risparmiare la bellezza di 170 euro sul prezzo di partenza di questo device.

Un’occasione da non lasciarsi scappare, dato che il Galaxy A34 è un telefono di fascia media con caratteristiche che lo fanno sembrare quasi un top di gamma. Il telefono di Samsung si presenta infatti con un display Super AMOLED da 6,6 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz che consente di godere di un’esperienza visiva davvero unica.

Il processore MediaTek Dimensity 1080, abbinato a una GPU Mali-G68 MC4, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, assicura un livello prestazionale molto soddisfacente. Il comparto foto è caratterizzato da tre fotocamere posteriori: il sensore principale da 48 MP è accompagnato da un sensore secondario da 8 MP e un terzo sensore da 5 MP. Sul davanti, invece, il Galaxy A34 dispone di una fotocamera da 13 MP.

Infine, il mid-range di Samsung risulta equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh (con ricarica estremamente rapida) che consente di arrivare senza problemi fino alla fine della giornata. L’offerta di Amazon è da cogliere al volo, anche perché c’è la possibilità di acquistare subito e pagare a rate (a tasso zero) con Cofidis al checkout.

Per tutte le altre offerte è possibile consultare il nostro canale Telegram.