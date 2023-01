Galaxy A34 e A54, spuntano le nuove immagini: tutti i dettagli

L'attesa è ovviamente tutta per i Galaxy S23, che verranno presentati ufficialmente nell'evento Unpacked del 1 febbraio. Tuttavia, come sanno bene i fan, Samsung è sempre al lavoro anche su telefoni di fascia media, ben consapevole che il segmento dei mid-range è quello con più mercato.

Proprio nei giorni scorsi sono apparsi online due nuovi render raffiguranti il Galaxy A34 5G e il Galaxy A54 5G. Si tratta quasi certamente di render ufficiali, anche se rivelano i telefoni Galaxy A di fascia media soltanto dalla parte anteriore. Tuttavia, ad un primo sguardo, sembrano confermare le aspettative riguardo al design generale.

Il Galaxy A34 5G ha un notch del display Infinity-U, mentre il Galaxy A54 5G ha un ritaglio Infinity-O più aggiornato. I colori della cornice sono verdi e sembrano corrispondere ai precedenti render del Galaxy A34 - gentilmente concessi da Evan Blass, ndr - che mostravano una vista posteriore del telefono.

Anche se in questi render non compaiono, i pannelli posteriori dovrebbero ospitare tre fotocamere posizionate all'interno di singoli ritagli circolari. In tal senso, il Galaxy A34 5G e il Galaxy A54 5G sembrano prendere in prestito il principio di base del design della prossima serie Galaxy S23 o del Galaxy S22 Ultra.

Ovviamente, la qualità costruttiva sarà in qualche modo "ridimensionata": questi due telefoni di fascia media non condivideranno molti aspetti con la serie di punta Galaxy S23, fatta eccezione per alcune particolarità estetiche come i 'camera bumps'.

In termini di specifiche, il Galaxy A54 5G dovrebbe arrivare sul mercato con un display Super AMOLED da 6,4 pollici, con tanto di frequenza di aggiornamento da 120Hz; inoltre, la fotocamera anteriore dovrebbe avere una risoluzione di 32MP. Il Galaxy A34 5G sarà invece caratterizzato da un display da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz: sul davanti, il colosso di Seul opterà per una fotocamera da 13 MP.