Galaxy A33 sotto i 250 euro su Amazon: l’offerta è irrinunciabile

Samsung può dirsi soddisfatta dal riscontro che stanno avendo sul mercato i suoi recenti top di gamma, vale a dire i telefoni della serie Galaxy S23. Al tempo stesso, il colosso di Seul lavora intensamente sui suoi due nuovi pieghevoli, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, che dovrebbero arrivare sul mercato entro luglio 2023. Ma non è tutto, perché come sanno bene i fan di Samsung sono sul mercato anche diversi dispositivi di fascia media realizzati dal gigante sudcoreano che continuano a far registrare ottimi numeri in termini di vendite.

Tra questi c’è sicuramente il Galaxy A33, presentato ufficialmente poco più di un anno fa. Il prodotto è senz’altro uno dei migliori telefoni di fascia media di Samsung ed è per questo che gli utenti guardano sempre con attenzione alle offerte che riguardano questo device. Proprio in queste ore il Galaxy A33 è infatti in vendita sul sito di Amazon ad un prezzo a cui è davvero difficile dire di no.

Il mid-range di Samsung viene venduto a 248 euro, scendendo così sotto il muro dei 250 euro. Si tratta di un prezzo molto conveniente, se si tiene conto dell’ottima scheda tecnica del Galaxy A33. Il telefono si presenta con un display Super AMOLED da 6,4 pollici con Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 90 Hz. Inoltre il Galaxy A33 risulta alimentato con un processore Exynos 1280 a 5nm che assicura un ottimo livello prestazionale: il chip è abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Sul retro il prodotto di Samsung è equipaggiato con ben 4 fotocamere, con il sensore principale da 48 MP con tanto di stabilizzazione OIS. La batteria da 5.000 mAh garantisce un’elevata autonomia al device. Infine, il sistema operativo scelto da Samsung per questo telefono è Android 13 con personalizzazione One UI. Dato che si tratta di una promozione a tempo limitato è meglio affrettarsi per non rischiare di perdere l’occasione di acquistare il Galaxy A33 a meno di 250 euro.