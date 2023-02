Galaxy A33, l'ottimo mid-range di Samsung in offerta su Amazon

Quando si parla di Samsung vengono subito in mente gli strepitosi telefoni top di gamma realizzati dal gigante sudcoreano. Proprio qualche settimana fa Samsung ha mostrato al mondo i nuovi Galaxy S23 - oltre al modello standard anche il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra, ndr - in occasione dell'evento Unpacked, svelando tutte le eccezionali caratteristiche di questi tre nuovi telefoni.

Tuttavia, come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, l'azienda della Corea del Sud sa destreggiarsi egregiamente anche nelle altre fasce di prezzo, in particolare in quella media. Sono davvero molti i mid-range di Samsung apprezzatissimi dalla clientela, in grado di fornire ottime prestazioni e buone funzionalità ad un prezzo molto conveniente.

Proprio in queste ultime ore viene proposto su Amazon ad un prezzo scontato un telefono Samsung di fascia media spesso elogiato dagli utenti. Stiamo parlando del Galaxy A33, senza dubbio uno dei migliori smartphone mid-range sul mercato, che ora è possibile acquistare sul portale del colosso dell'e-commerce al prezzo di 259 euro. Una cifra davvero irrinunciabile, che permette di risparmiare oltre 130 euro sull'acquisto del dispositivo. E non è tutto, perché oltre alla consegna gratuita Amazon mette a disposizione anche la possibilità di acquistare il prodotto con 5 rate da 52 euro (a tasso zero).

Il Galaxy A33 si presenta con un display Super AMOLED da 6,4 pollici Infinity-U FHD con una frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Anche dal punto di vista del comparto foto il lavoro di Samsung è notevole: basti pensare alla fotocamera principale OIS da 40 MP (accompagnata ad una fotocamera ultragrandangolare, una macro e un sensore di profondità), ma anche a quella anteriore da 12 MP che consente di scattare selfie di altissima qualità. Infine, tra le 'chicche' di Galaxy A33 c'è anche la certificazione IP67, che accerta l'elevata resistenza del prodotto ad acqua e polvere.