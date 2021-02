Galaxy A32, Samsung lancia la variante LTE. E’ il suo primo mid-range con refresh rate a 90 Hz

Lo scorso mese Samsung ha lanciato ufficialmente il Galaxy A32 5G, un telefono di fascia media dotato di buone caratteristiche tecniche. Dopo qualche settimana il gigante di Seul ha finalmente ufficializzato anche la variante LTE di questo device, che risulta diverso dal Galaxy A32 5G su alcuni aspetti. Ad esempio, il Galaxy A32 è ufficialmente il primo smartphone di fascia media dell’azienda con un display ad alta frequenza di aggiornamento.

Dando uno sguardo ancora più approfondito alle specifiche tecniche del nuovo telefono, notiamo che il Galaxy A32 (4G) è dotato di un display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, con risoluzione Full HD +, oltre ad un lettore di impronte digitali in-display e una protezione Gorilla Glass 5, che dovrebbe riuscire a difendere il prodotto da urti e graffi.

Le differenze con il Galaxy A32 5G sono evidenti, dato che questo smartphone ha invece un display Infinity-V HD + LCD da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Il nuovo telefono di Samsung funziona con Android 11 come sistema operativo ed è dotato di un processore octa-core (pare il MediaTek Helio G80), abbinato a tre diverse opzioni di memoria RAM (4 GB / 6 GB / 8 GB) e due opzioni di memoria interna (64 GB e 128 GB). A bordo del device è presente anche uno slot per schede microSD per l’espansione della memoria.

Per quanto riguarda il comparto foto, il Galaxy A32 è dotato di una fotocamera selfie da 20 MP (apertura F2.2) e di una configurazione quadrupla posteriore, con un sensore principale da 64 MP. Sul retro troviamo anche una fotocamera ultrawide da 8 MP, un sensore di profondità da 5 MP e una fotocamera macro da 5 MP. Le funzionalità di connettività includono uno slot per doppia scheda SIM (in alcuni mercati), GPS, Wi-Fi b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, porta USB Type-C e il classico jack per cuffie. Infine, il Galaxy A32 in versione LTE risulta equipaggiato con un’ottima batteria da 5.000 mAh, con tanto di ricarica rapida da 15 W.

Il Galaxy A32 sarà disponibile in quattro diverse varianti di colore, ovvero Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Violet e Awesome White. L’azienda sudcoreana non ha ancora rivelato i dettagli relativi alla disponibilità del nuovo modello nei vari mercati, anche se sul web sono già trapelati i prezzi riguardanti la vendita in Russia. La versione da 4 GB + 64 GB avrà un costo di 19.990 rubli (221 euro al cambio attuale), mentre quella con 128 GB di storage verrà venduta a 21.990 rubli, pari a circa 243,50 euro. Vi informeremo non appena avremo notizie di un eventuale lancio nel mercato italiano.

