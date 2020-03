Galaxy A31 lancio a breve: certificazione Wi-Fi e pagina di supporto attiva

Dopo aver lanciato ufficialmente la serie Samsung Galaxy S20, la casa coreana sembra potersi concentrare anche sugli altri smartphone di fascia più bassa. Vi abbiamo parlato il mese scorso del nuovo Galaxy A31 preannunciando che questo sarebbe uscito in due varianti per quanto riguarda lo spazio di archiviazione: da 64 GB e 128 GB. Il predecessore del Galaxy A31 è uscito, ormai, più di tredici mesi fa quindi ci aspettiamo di vedere il nuovo modello a breve nel mercato.

Galaxy A31

Grazie al sito GalaxyClub abbiamo scoperto che in nel sito ufficiale di Samsung in Russia è stata aperta la pagina per il supporto ufficiale. Al momento la pagina non fornisce informazioni in merito al telefono ma il fatto che sia online ci lascia intuire che il nuovo Galaxy A31 potrebbe arrivare presto nel mercato. Ovviamente, il Galaxy A31 non si limiterà al mercato russo anche se non sembrano esserci altre pagine di supporto in altre lingue.

Bisogna aggiungere che all’inizio del mese il telefono ha ottenuto due importanti certificazioni: quella Wi-Fi e quella Bluetooth. Queste certificazioni non ci rivelano molto del dispositivo, per ora sappiamo solo che ci sarà Android 10 e la connessione WiFi sarà dual band

Il telefono, poi, è comparso nel sito WebBluetooth SIG dove abbiamo visto che ha ottenuto la certificazione Bluetooth SIG.

Quello che per ora sappiamo del Galaxy A31 è che dovrebbe avere una fotocamera principale da 48 MP, come il Galaxy A51, e una batteria ancora più grande da 5.000 mAh. Le opzioni di archiviazione dovrebbero includere 64 GB e 128 GB e recenti indiscrezioni hanno rivelato che il dispositivo è apparentemente alimentato dal chipset MediaTek Helio P65.

Non sono noti per ora dettagli sul prezzo, ma si pensa che il dispositivo potrà uscire nel mercato al prezzo di €250 circa. Ti terremo sicuramente aggiornato !

Fonte Sammobile