Samsung è un’azienda che sa come soddisfare la sua clientela in tutte le fasce di prezzo. Dopo aver lanciato i Galaxy S23, che stanno ottenendo un grande riscontro sul mercato, il colosso di Seul sta per ufficializzare un telefono di fascia media molto atteso dai fan. Stiamo parlando del Galaxy A24, un dispositivo trapelato più volte in quest’ultimo periodo. Sul prodotto si conoscono già molti dettagli, ma ora sono comparse nuove informazioni e anche qualche immagine che consente di capire meglio cosa aspettarsi da questo smartphone.

Le immagini del Galaxy A24, pubblicate dal sito WinFuture, rivelano che il telefono sarà disponibile in almeno tre diversi colori, ovvero nero, argento e lime. Per quanto riguarda le specifiche, vale la pena ricordare che questo non è un altro degli smartphone 5G economici di Samsung. Il Galaxy A24 è infatti limitato a LTE e questo aspetto potrebbe deludere un po’ gli utenti: tuttavia, considerando il prezzo, le specifiche sono davvero interessanti. Il Galaxy A24 vanta uno straordinario display Super AMOLED full HD+ da 6,5 pollici con notch a goccia che ospita una fotocamera frontale da 13 megapixel.

All’interno, il telefono risulta alimentato con un processore MediaTek Helio G99 octa-core da 2,2 GHz, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Uno dei punti di forza del telefono è sicuramente la tripla fotocamera, caratterizzata da un sensore principale da 50 MP, un sensore secondario da 5 MP e un terzo sensore da 2 MP.

Inoltre, il Galaxy A24 sarà alimentato con una batteria da 5.000 mAh e presenterà sia il supporto NFC (Near Field Communication) che dual-SIM. L’unico aspetto negativo, oltre all’assenza del 5G, consiste nel fatto che il sistema operativo scelto da Samsung per questo nuovo prodotto è Android 12: tuttavia, Galaxy A24 otterrà quasi certamente l’aggiornamento ad Android 13. Non ci sono ancora dettagli concreti sul prezzo, ma secondo i rumors il telefono dovrebbe costare meno di 200 euro.