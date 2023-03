Galaxy A24 in arrivo: tutti i dettagli del nuovo telefono Samsung

Ottime notizie per tutti i fan di Samsung che sono alla ricerca di prodotti di fascia media con buone caratteristiche. Dopo aver lanciato il Galaxy A14 (4G e 5G), il Galaxy A34 5G e il Galaxy A54 5G, infatti, la società sudcoreana sembra pronta a lanciare anche un altro telefono della serie A, vale a dire il Galaxy A24. Nelle ultime settimane sono trapelate alcune indiscrezioni sul design e sulle specifiche di questo prodotto: ora sono a disposizione nuovi dettagli grazie ai produttori di custodie di terze parti, che hanno cominciato ad elencare le custodie del telefono accennando all’imminente annuncio ufficiale del prodotto.

Le custodie del Galaxy A24 sono state elencate sui siti Web di vari rivenditori online in India. Le immagini confermano che il Galaxy A24 avrà un design simile ad altri telefoni della serie Galaxy A lanciati nel 2023. Il telefono avrà quindi tre fotocamere posteriori, ciascuna con il proprio anello di protezione dell’obiettivo della fotocamera. Inoltre, il dispositivo potrà contare su un lettore di impronte digitali montato lateralmente, un altoparlante, una porta USB di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Sul davanti, il Galaxy A24 ha un display con una tacca Infinity-V nella parte superiore. Stando ai report emersi di recente, lo smartphone dovrebbe arrivare con uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, una frequenza di aggiornamento di 90Hz e fino a 1.000 nit di luminosità di picco. Verrà inoltre lanciato in quattro diverse varianti di colore: nero, verde limone, rosso bordeaux e argento.

Samsung ha poi equipaggiato il Galaxy A24 con il processore MediaTek Helio G99, assieme a 4 GB/6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il telefono dispone anche di uno slot per schede microSD, pertanto è possibile espandere la memoria. Il sistema operativo scelto da Samsung è Android 13 con personalizzazione One UI 5.1. Infine, almeno stando alle indiscrezioni, lo smartphone sarà dotato di una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione OIS, una fotocamera ultrawide da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP. Sulla parte anteriore, invece, dovremmo trovare una fotocamera da 13 MP. Il Galaxy A24 avrà anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25 W.