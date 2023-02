Galaxy A24, ci siamo: il mid-range di Samsung ad un passo

I fan di Samsung sanno bene che dal colosso di Seul ci si può aspettare un ottimo lavoro sia in termini di top di gamma che sul piano dei dispositivi di fascia media. Anche se in queste ultime settimane tutti i riflettori si sono concentrati sui Galaxy S23, i nuovi telefoni presentati da Samsung nell'evento Unpacked dello scorso 1 febbraio, la società della Corea del Sud continua a lavorare anche su molti altri smartphone, compresi i mid-range.

Uno di questi, di cui si sente parlare ormai da circa un anno e mezzo, sembra finalmente pronto per arrivare sul mercato. Si tratta del Galaxy A24, un telefono molto atteso dai fan di Samsung. Stando a quanto emerso in questi giorni, pare che il Galaxy A24 abbia ottenuto la certificazione NBTC, pertanto il rilascio ufficiale è sempre più vicino. La certificazione NBTC della Thailandia elenca il Galaxy A24 con il numero di modello SM-A245F/DSN, dove DS sta per dual-SIM. L'unica informazione che si può dedurre dalla certificazione NBTC è che il Galaxy A24 è un telefono 4G.

Proprio all'inizio di questo mese, il Galaxy A24 4G ha ottenuto anche l'approvazione FCC ed è stato rivelato in tutto il suo splendore grazie ad alcuni render, che ci hanno consentito di dare uno sguardo approfondito a 360 gradi. Il Galaxy A24 dovrebbe quindi arrivare con un design molto simile a quello del Galaxy S23, con fotocamere minime sul retro e una parte anteriore caratterizzata da un 'notch' a forma di goccia d'acqua, circondato da cornici spesse.

Sempre stando alle voci, il nuovo telefono di Samsung dovrebbe essere alimentato con un SoC MediaTek Helio G99 e dovrebbe poter contare su un display AMOLED da 6,4 pollici, oltre a 4 GB di RAM e ad Android 13 come sistema operativo. Il Galaxy A24 dovrebbe inoltre disporre di una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre sul davanti troveremo una fotocamera da 13 MP. Il dispositivo verrà equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica da 25 W.