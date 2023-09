Galaxy A23 scontato su Amazon: lo porti a casa con 200 euro

Tutti coloro che vanno alla ricerca di smartphone di fascia media sanno bene che i dispositivi Samsung sono tra i migliori in questo segmento di mercato. Il colosso di Seul riesce infatti a proporre non solo eccellenti top di gamma ma anche ottimi mid-range, in particolare quelli della serie A che riscuotono sempre un certo consenso tra gli utenti.

Tra questi c’è sicuramente il Galaxy A23, uno smartphone di fascia media che sembra riuscire ad avere tutte le specifiche e le funzionalità richieste da chi ha bisogno di un buon prodotto senza spendere troppo. Il dispositivo è protagonista proprio in queste ore di un super sconto su Amazon che ha già catturato l’attenzione dei fan di Samsung.

Il Galaxy A23 viene infatti proposto con uno sconto del 42% che consente di acquistare questo device a sole 203,50 euro. Il risparmio garantito da quest’offerta si aggira sulle 146 euro. Un’occasione davvero da non perdere, dato che non capita tutti i giorni di poter acquistare un prodotto come il Galaxy A23 a un prezzo così basso. Dato che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro è meglio affrettarsi.

Venendo alle specifiche, il Galaxy A23 è un telefono dotato di un display Infinity-V PLS LCD da 6,6 pollici – con frequenza di aggiornamento da 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5 – che consente di avere un’esperienza di visualizzazione davvero molto soddisfacente. Il processore octa-core Snapdragon 695 che alimenta questo prodotto assicura un buon livello prestazionale ed è abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il Galaxy A23 può inoltre contare su una fotocamera posteriore principale da 50 MP, accompagnata da un sensore ultra grandangolare da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP, oltre alla fotocamera macro da 2 MP. La batteria che equipaggia questo telefono è da 5.000 mAh, pertanto l’autonomia non sarà mai un problema.