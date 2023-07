Galaxy A23 5G, super offerta su Amazon: sconto del 35%

Samsung è sempre in prima linea quando si tratta di presentare nuovi top di gamma. Anche in questo 2023 il colosso di Seul ha soddisfatto la clientela con i Galaxy S23 e ora si prepara a mostrare al mondo i suoi nuovi pieghevoli, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, i fan di Samsung sanno bene che l’azienda sudcoreana è tra le migliori anche in altri segmenti di mercato, in particolare quello di fascia media.

Sono tantissimi i mid-range di Samsung che hanno ottenuto e continuano a ottenere un forte gradimento nella clientela. Tra questi c’è sicuramente il Galaxy A23 5G, un telefono rilasciato la scorsa estate con caratteristiche tecniche davvero molto interessanti.

Proprio questo dispositivo è il protagonista della nuova super offerta comparsa sul sito di Amazon. Il gigante dell’e-commerce propone infatti il Galaxy A23 5G al prezzo di soli 226,60 euro, consentendo agli utenti di risparmiare circa 123 euro sul prezzo di partenza.

L’eccellente sconto del 35% per questo device ha già catturato l’attenzione di molti fan di Samsung che conoscono bene le potenzialità di questo smartphone. Il Galaxy A23 5G dispone infatti di un display Infinity-V da 6,6 pollici con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5 ed è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 695, abbinato a una GPU Adreno 619, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con possibilità di espansione della memoria fino a 1024 GB con MicroSDXC.

Sul retro del telefono sono presenti quattro fotocamere, dove spicca il sensore principale da 50 MP. Troviamo poi un sensore secondario da 5 MP e altre due fotocamere da 2 MP. Sul davanti è invece posizionata una fotocamera da 8 MP. Completa il quadro l’ottima batteria da 5.000 mAh, che assicura un’elevata autonomia al prodotto.