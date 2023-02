Galaxy A23 5G scontatissimo su Amazon: oltre 120 euro in meno!

Tutti i riflettori sono ovviamente puntati sui Galaxy S23, i nuovi telefoni presentati due giorni fa da Samsung nell'evento Unpacked. I tre telefoni - assieme al Galaxy S23 standard anche il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra - sembrano già poter dominare il mercato di quest'anno, date le loro eccellenti specifiche tecniche.

Tuttavia, come sanno bene i fan di Samsung, ci sono anche tanti prodotti di fascia media del colosso di Seul che vale la pena tenere d'occhio. Coloro che non possono permettersi un notevole esborso per acquistare un Galaxy S23 o un top di gamma di Samsung possono optare per un telefono come il Galaxy A23 5G, specialmente se proposto in offerta.

Proprio nelle ultime ore questo dispositivo risulta in vendita su Amazon ad un prezzo fortemente scontato. Invece di 349 euro, infatti, il Galaxy A23 5G viene venduto sul sito del colosso dell'e-commerce a 228 euro: in pratica si tratta di uno sconto del 35%. Gli utenti possono assicurarsi lo smartphone più economico della serie A di Samsung in 5 rate mensili da 45 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

Riepilogando le specifiche di questo smartphone, va segnalato subito il display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo telefono è un Qualcomm Snapdragon 695, mentre la batteria da 5.000 mAh assicura un ottimo livello di autonomia. Sul retro sono poi posizionate ben quattro fotocamere, con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione OIS. Il sistema operativo è Android 12, ma molto presto Galaxy A23 5G riceverà l'aggiornamento ad Android 13. Per farla breve il Galaxy A23 5G è un telefono assolutamente di livello tenendo conto della fascia di prezzo: l'offerta su Amazon è davvero irrinunciabile.