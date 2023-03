Galaxy A23 5G scontatissimo su Amazon: l’offerta è super

Quando si parla di Samsung vengono subito in mente i top di gamma del colosso di Seul, come ad esempio i Galaxy S23 ufficializzati dall’azienda sudcoreana lo scorso 1 febbraio durante il suo evento Unpacked. Tuttavia, come sanno bene i fan di Samsung, il celebre brand asiatico è sempre in prima fila anche in altre fasce di mercato, specialmente quella media.

Sono molti i mid-range di Samsung che hanno ottenuto un grosso riscontro tra gli utenti. Tra questi c’è sicuramente il Galaxy A23 5G, uno smartphone appartenente alla serie A che Samsung ha provveduto a ufficializzare la scorsa estate. Proprio questo device è comparso su Amazon ad un prezzo fin qui mai visto, scatenando l’attenzione di tantissimi utenti.

Il Galaxy A23 5G, infatti, viene messo in vendita a 225,97 euro, ben 124 euro in meno rispetto al prezzo di partenza di 349,90 euro. Uno sconto del 35% che non può che fare gola ai tanti appassionati dei prodotti Samsung, che non vogliono lasciarsi scappare l’occasione di acquistare un ottimo smartphone di fascia media ad un prezzo così conveniente.

Tra le principali caratteristiche del Galaxy A23 5G troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 695 (con 4 GB di RAM e 128 GB di storage) e la batteria da 5.000 mAh che assicura un’elevata autonomia al prodotto. Sul retro troviamo quattro fotocamere, tra cui la principale da 50 MP con stabilizzazione OIS. Il display è un IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Infine, il sistema operativo scelto da Samsung per il suo telefono di fascia media è Android 13, con la One UI come personalizzazione.