Galaxy A22 5G, Samsung presenta il nuovo telefono

Forse non lo ricordano in molti, ma poco più di due anni fa Samsung ha rilasciato un’edizione speciale del Galaxy S10 come primo smartphone 5G al mondo, ad un prezzo decisamente conveniente. Pertanto non può stupire se Samsung decide spesso di lanciare prodotti con supporto alla rete di nuova generazione a cifre molto abbordabili.

Proprio nelle scorse ore, il gigante di Seul ha infatti ufficializzato il Galaxy A22, che viene proposto anche nella versione 5G. Le caratteristiche sono da (buon) telefono di fascia media, ma ciò che conta di più è il prezzo: questo device viene infatti ritenuto il più economico tra gli smartphone 5G targati Samsung. Scopriamolo nel dettaglio.

Schermo accattivante, batteria potente e tre fotocamere posteriori

Nonostante ciò che potrebbe suggerire il nome, il Galaxy A22 5G di fascia media è in realtà dotato di un display più nitido e fluido rispetto al Galaxy A32 5G da 6,5 ​​pollici. La diagonale è da 6,6 pollici, e nonostante non si tratti di uno schermo AMOLED di alta qualità riesce comunque a garantire un’impressionante risoluzione di 2400 x 1080 pixel, con supporto alla tecnologia di frequenza di aggiornamento da 90Hz (ideale per gaming e streaming).

Uno schermo di buon livello ha sempre bisogno di una buona batteria, ed è per questo che Samsung ha equipaggiato il Galaxy A22 5G con una capacità di cella di 5.000 mAh, con tanto di supporto alla ricarica rapida via cavo alla velocità massima di 15W.

Il comparto foto è l’aspetto in cui il colosso di Seul ha dovuto necessariamente scendere a compromessi. Rispetto al Galaxy A32 5G non troviamo più la fotocamera macro da 5 MP e notiamo anche un “declassamento” dell’obiettivo ultra grandangolare, che passa da 8 MP a 5 MP. Fortunatamente vengono mantenute sia la fotocamera principale da 48 MP che quella di profondità da 2 MP.

Sul lato anteriore, la tacca a forma di V ospita una fotocamera da 8 MP, mentre su uno dei lati del device troviamo anche un lettore di impronte digitali.

I due modelli di Galaxy A22 hanno processori differenti

Passando all’hardware, il telefono risulta alimentato con un processore octa-core con clock fino a 2,2 GHz: si tratta del Dimensity 700 di MediaTek, abbinato a due opzioni di RAM (4 e 64 GB) e due di storage (8 e 128 GB).

Il Samsung Galaxy A22 in versione 4G ha più di una differenza con il modello 5G. Questo smartphone, infatti, presenta un display da 6,4 pollici Infinity-U, con refresh rate a 90 Hz e una risoluzione HD +. Inoltre, il processore è MediaTek Helio G80, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Tuttavia, il Galaxy A22 4G dispone di un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e di una quarta fotocamera sul retro per scatti macro da 2 MP, pertanto si può dire che ha qualcosa in più in termini fotografici. La batteria da 5.000 mAh resta invariata, sempre con ricarica rapida da 15 W.

Veniamo infine al prezzo del nuovo telefono di Samsung. Svelato ufficialmente nei Paesi Bassi (di tutti i luoghi), il Galaxy A22 5G avrà un prezzo di partenza di 229 euro e sarà disponibile a partire dai “primi di luglio” nelle varianti di colore grigio, bianco, menta e viola. Al momento non sono emersi dettagli sul prezzo del modello 4G del nuovo smartphone dell’azienda sudcoreana: le colorazioni scelte sono Black, White, Mint e Violet.

