Galaxy A21s: video pubblicitario rivela alcune funzioni della fotocamera

Sebbene Samsung abbia svelato il Galaxy A21 recentemente, informazioni relative al suo successore stanno iniziando a circolare. Il Galaxy A21s ha già ricevuto nei giorni scorsi le certificazioni Bluetooth, FCC e Wi-Fi che confermavano la presenza di Bluetooth 5.0 e il supporto alla connettività dual-band a 2,4 e 5GHz. Ora è trapelato in rete un video pubblicitario che mostra alcune funzionalità della fotocamera del prossimo dispositivo Samsung di fascia media.

Galaxy A21s: video rivela informazioni sulla fotocamera

Questo nuovo Galaxy della serie A sarà un portatile economico ma con tripla fotocamera e display LCD IPS. Il video in circolazione mostra il telefono, noto con numero di modello SM-A217F, e le due nuove funzioni della fotocamera: AR Doodle e Live Video.

La modalità Doodle AR riconosce volti in automatico e consente agli utenti di registrare video divertenti con la possibilità di utilizzare filtri, adesivi e scrivere a mano sul volto. È una funzione che abbiamo visto anche su altri smartphone di fascia alta come la gamma Galaxy Note 10.

La funzione Live Video, invece, consente agli utenti di avviare una diretta video live su Facebook, Instagram e YouTube direttamente dalla fotocamera dello smartphone.

Galaxy A21s: informazioni tecniche

Si dice che il Galaxy A21s sia dotato di uno schermo LCD da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD +, un processore Exynos 850 octa-core, 3 GB di RAM, 32 GB / 64 GB di memoria e uno slot per schede microSD. Il prossimo telefono di fascia media potrebbe avere una configurazione quad-camera sul retro con un sensore primario da 48MP, un ultrawide da 8MP e un macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 13MP. Una batteria da 5.000 mAh alimenterà il nuovo Galaxy. Il telefono sarà disponibile in tre colori: nero, blu, rosso e bianco. Tutte queste informazioni in circolazione sembrano indicare che il lancio di Samsung Galaxy A21s avverrà davvero a breve, tuttavia Samsung non ha dato alcuna informazione in merito.

Fonte Sammobile