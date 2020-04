Galaxy A21s passa su FCC: il lancio sarà imminente?

All’inizio di aprile vi avevamo comunicato che il nuovo Samsung Galaxy A21s era passato nel database di Geekbench, rivelando alcune specifiche tecniche del dispositivo. In queste settimane lo smartphone è comparso sul sito di Wi-Fi Alliance ma anche nel database nel database FCC. Questi dettagli ci fanno pensare che la sua uscita nel mercato potrebbe essere davvero imminente. FCC ha certificato due numeri di modello: SM-A217F e SM-A217M.

Dal suo passaggio su Geekbench qualche settimana fa avevamo notato che il telefono sarà dotato del misterioso chipset Exynos 850, ma non avevamo altre informazioni in merito. Purtroppo le indiscrezioni emerse da FCC non ci dicono molto sul dispositivo e rivelano solo che il Galaxy A21s misurerà 163,7 x 75,3 mm, che supporterà la funzione di ricarica rapida da 15W e che sarà dual-band Wi-Fi.

Il Galaxy A21s il lancio è imminente?

Sappiamo che Galaxy A21s sarà una versione leggermente più raffinata del Galaxy A21 che è stato lanciato all’inizio di questo mese. Il Galaxy A21s avrà un display da 6,4 pollici, simile all’A21 e sarà dotato del nuovo SoC Exynos 850, con 3GB di memoria RAM e memoria interna da 32/64GB. La batteria presenta sarà da ben 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W. Il telefono eseguirà Android 10. A questo punto non ci resta che attendere la presentazione ufficiale. Il passaggio presso la FCC è importante poiché potrebbe indicare che manca davvero poco al momento in cui questo dispositivo di fascia media sarà ufficializzato. Tuttavia la casa coreana non ha seguito un rigoroso programma di rilascio dei suoi smartphone Galaxy serie A. Il Galaxy A20s è stato introdotto a settembre 2019, mentre lo standard A20 è stato messo in vendita nell’aprile 2019.

Fonte 91mobiles