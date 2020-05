Galaxy A21s compare in Play Console: confermate specifiche

Era l’inizio del 2020 quando siamo venuti a conoscenza per la prima volta del nuovo Galaxy A21s. Nelle ultime settimane abbiamo scoperto diverse specifiche del dispositivo come il numero del modello, la fotocamera macro, le varianti di archiviazione e di colore. Il telefono, infatti, ha fatto la sua comparsa in diversi siti di certificazioni. Qualche giorno fa, poi, vi abbiamo anche mostrato un video pubblicitario che elencava nuove funzionalità della fotocamera, come la modalità AR Doodle e il Live Video. Ora, il design frontale del telefono e le specifiche sono comparse in Google Play Console.

Galaxy A21s compare in Play Console

Il Galaxy A21s (SM-A217F) presenta uno schermo da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD + (1600 × 720 pixel) e un foro d’angolo per la selfie camera. Considerato che il telefono dovrebbe utilizzare un pannello LCD IPS, il lettore di impronte digitali sarà situato nella parte posteriore. Il prossimo smartphone di fascia media di Samsung sembra eseguirà Android 10.

Il telefono sarà dotato del SoC Exynos 850 con otto core, 4x ARM Cortex-A55 CPU con clock a 2GHz e ARM Mali-G76 GPU con clock a 1GHz. Ha 3 GB di RAM e 32 GB / 64 GB di memoria interna. Simile a tutti gli altri smartphone della serie Galaxy M, prevediamo che il Galaxy A21 presenterà uno slot per schede microSD dedicato per l’espansione dello spazio di archiviazione. Una batteria da 5.000 mAh alimenterà il dispositivo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico pare che lo smartphone avrà configurazione tripla fotocamera, composta da un sensore primario da 48 MP, un ultrawide da 8MP e una macro da 2 MP. Nella parte anteriore, il telefono presenterà una fotocamera selfie da 13 MP collocata nell’angolo in alto a sinistra. Le sue funzionalità di connettività includono uno slot per doppia scheda SIM, GPS, Wi-Fi b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, NFC, porta USB di tipo C e un jack per cuffie. Il Galaxy A21 sarà lanciato in quattro colori: nero, blu, rosso e bianco. Il telefono è già passato attraverso i processi di certificazione Bluetooth, FCC, NBTC e Wi-Fi, quindi prevediamo che presto verrà lanciato.

Fonte Sammobile